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Черная метка, которую получил Ахметов
14 марта 2021, 08:05 • 391 • Украина
Учитывая близость и лояльность предпринимателя Рината Ахметова власти, борьба с олигархами, объявленная на Украине, коснется его в последнюю очередь. Об этом в интервью сказал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев
По его словам, степень лояльности к внешнему управлению со стороны коллективного Запада приведет к тому, что те или иные украинские олигархи окажутся в конце списка на зачистку.
«А чёрную метку Ахметов получил уже в конце прошлого года — фильм «Наследник», где сын покойного депутата Щербаня, который стал первым донецким политиком, сочетавшим в своих руках мощные экономические и политические рычаги. Там более чем прозрачные намеки в сторону Рината Леонидовича», — отметил Золотарев.
В 2010 году украинский бизнесмен Ринат Ахметов голосовал за Харьковские соглашения.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».
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