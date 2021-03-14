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Черная метка, которую получил Ахметов

14 марта 2021, 08:05  •  391 • Украина

Учитывая близость и лояльность предпринимателя Рината Ахметова власти, борьба с олигархами, объявленная на Украине, коснется его в последнюю очередь. Об этом в интервью сказал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев
По его словам, степень лояльности к внешнему управлению со стороны коллективного Запада приведет к тому, что те или иные украинские олигархи окажутся в конце списка на зачистку.

«А чёрную метку Ахметов получил уже в конце прошлого года — фильм «Наследник», где сын покойного депутата Щербаня, который стал первым донецким политиком, сочетавшим в своих руках мощные экономические и политические рычаги. Там более чем прозрачные намеки в сторону Рината Леонидовича», — отметил Золотарев.


В 2010 году украинский бизнесмен Ринат Ахметов голосовал за Харьковские соглашения.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».

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