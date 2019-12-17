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Черкасские депутаты предложили Киеву оформить отношения по договору

17 декабря 2019, 14:39  •  73 • В России

Децентрализация Украины, о которой ратует президент Украины Владимир Зеленский, внесший на днях законопроект об этом в Верховную Раду, получила поддержку от региональных органов украинской законодательной власти. Депутаты Черкасского городского совета обратились к президенту и Верховной Раде с инициативой о внесении в Конституцию страны изменений по двум ключевым пунктам государственного устройства.

Пункт первый – депутаты предлагают не назначать главу областной администрации из Киева, а избирать его на прямых региональных выборах. «Очевидно, что первоочередной задачей сегодня с формированием местного самоуправления, в котором расширенные полномочия имеют территориальные общины, а не назначенные сверху главы областных и районных администраций… глава администрации обязан быть выборным и подотчетным городскому обществу». Понятно, что Киев, как центральная власть, в этом случае, если предложение городских депутатов обретет статус закона, лишается важнейшего рычага влияния на всю Украину в целом.

Но еще важнее другое предложение. Черкасские депутаты предлагают центру и регионам заключать договора о распределении полномочий. Местные громады, по их мнению, должны сами формировать свои бюджеты регионов, а потом заключать с правительством страны договоры, на основе которых будет формироваться бюджет всей страны, который и станет утверждать Верховная рада Украины.

- Без договорных отношений между центром и регионами невозможно завершить процесс демократизации Украины, - уверены депутаты Черкасского горсовета и ставят диагноз-приговор нынешнему порядку вещей. – Действующая система принятия государственного бюджета страны устарела и неэффективна.

Переоценить смысл предложений депутатов Киеву трудно. По сути – это самая настоящая революция с изменением Конституции для построения основ того самого федеративного государства, от которого в Киеве шарахаются, как черт от ладана, оберегая себя заклинаниями об унитарности. Это то самое, что полагается Донбассу по Минским соглашениям, но без отдельных Минских соглашений и для всех остальных регионов Украины.

Нет сомнений, что предложения Черкасских депутатов заклеймят в очередной раз «сепаратизмом», и могут даже узреть снова в их инициативе «руку Москвы». Но, если рассуждать здраво, то это сейчас единственный способ спасти Украину от грядущего распада в условиях, когда центробежные настроения и силы усиливаются из-за недееспособности центра и нерешаемости им проблем, начиная от общенациональных и до местных. Это единственный способ, если не обращаться к «закручиванию гаек» дол последнего. Но это способ для сильного руководства, которое сможет пройти по канату в условиях пожара, лижущего пятки.

Но такое вряд ли есть сейчас у Украины.

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