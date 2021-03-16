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Через семь лет войны в Донбассе из Киева прозвучала сенсация: Бомбить не хотят

16 марта 2021, 13:15  •  115 • Политика
Через семь лет с начала кровопролитной войны в Донбассе, когда почти каждый день для жителей ДНР и ЛНР проходит под обстрелами со стороны ВСУ, в Киеве выдали "сенсацию". Оказывается, бомбить Донбасс не хотят.
Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.
В частности, чиновник заверил, что информация о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе не соответствует действительности: мол, Донбасс бомбить не намерены, да и в целом Киев якобы не хочет, чтобы мирным гражданам по обе стороны фронта "сыпались снаряды на голову". По его словам, Киев заинтересован исключительно в мирном и дипломатическом решении конфликта.
При этом Арестович добавил, что если Украине "навяжут" военное решение, то она ответит так, что "мало не покажется". Однако как профессиональный военный всё же перспектив вооружённого решения конфликта не видит.
"Мирное" заявление чиновника оценили в Сети, напомнив о том, что "не желающий" бомбить Донбасс Киев продолжает ежедневные обстрелы и массированные удары.
"Бомбят как бы нехотя", - иронично отметил пользователь Андрей Андреев.
"Ну так и не бомбите. Кто заставляет? Признайте наконец и дайте жить мирно и спокойно. Грозят ещё", - добавила lyuda.terenteva.55.

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