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Через санкции к звездам
05 июня 2018, 20:54 • 87 • Карикатуры
Новое правительство Италии будет продвигать отмену санкций против России, заявил премьер-министр Джузеппе Конте. По его словам, Рим выступает за открытость по отношению к Москве.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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