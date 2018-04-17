«Через пять минут все пути эвакуации были блокированы»: названа предварительная причина трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

В МЧС назвали предварительную причину возгорания в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». По данным ведомства, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания в проводке светильника над игровой зоной. Он стал плавиться и воспламенил поролоновую яму. Здание развлекательного комплекса в МЧС назвали «конструктивно задуманной ловушкой»: оно не было рассчитано на масштабную эвакуацию. Что нового стало известно о трагедии в Кемерове — в материале RT.

По предварительным данным, причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове стало короткое замыкание над игровой зоной. Об этом сообщил директор департамента надзорной и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

«У этого светильника светодиодного был рассеиватель, оплавления которого пошли вниз (каплевидной огненной формы) и упали в поролоновую яму», — цитирует Еникеева РИА Новости.

При этом эвакуация была затруднена в связи с высокой концентрацией в здании горючих токсичных предметов.

«Через пять минут и четыре секунды с момента возгорания в сухом бассейне ТЦ «Зимняя вишня» все пути эвакуации были блокированы продуктами термического разложения — высокотоксичными, с хлористым водородом», — подчеркнул он.

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Ранее во время осмотра здания следователи-криминалисты обнаружили, что кабели высокого напряжения в нарушение всех правил были проложены через батутный центр. Как отметили в СК, очевидцы сообщали, что пучок электрических проводов свисал фактически над поролоновой ванной.

Версию о коротком замыкании подтверждал инструктор игровой зоны Сергей Сочинский. По его словам, возгорание произошло в середине батутной ямы, после чего огонь моментально начал распространяться.

При этом ещё за сутки до пожара посетители развлекательного комплекса чувствовали запах горящей проводки, отметил глава СК Александр Бастрыкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«То есть там периодически возникали какие-то проблемы. Но, видимо, так с ними свыклись и посетители, и хозяева, что как-то особенно внимания не обращали на это», — заметил он.

В то же время управляющая торговым центром Надежда Судденок настаивает, что причиной пожара стал поджог. В беседе с RT в пользу этой версии высказался её муж Андрей Казанцев.

«Все опрошенные рядовые сотрудники, кроме этого Сергея, в один голос твердят про поджог. Все считают, что так быстро искры от проводки поджечь поролон не могли. Но кто это мог сделать — пока, конечно, это тайна, покрытая мраком», — отмечал он.

«Конструктивно задуманная ловушка»

По словам врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максима Максименко, торговый центр изначально «был сконструирован как ловушка для посетителей», так что «ни один гарнизон пожарной охраны в этой ситуации не мог гарантировать выведение такого количества людей».

«Нужно понимать, что конструктив этого здания не предполагает возможности тушения большим количеством стволов. Как уже отмечалось ранее, это была конструктивно задуманная ловушка», — цитирует Максименко РИА Новости.

По предварительным данным, два верхних этажа торгового центра могли быть построены самовольно, отметил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

«Почему не было реакции контролирующих органов на самострой — это уже вопрос к ведомствам, которые занимаются контролирующей деятельностью», — приводит слова министра РИА Новости.

Генеральная прокуратура России поручила провести дополнительную проверку исполнения законодательства в торговых центрах, переоборудованных из производственных зданий и помещений. Особое внимание уделят соблюдению правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

Действовали в соответствии с уставом

Комментируя действия пожарных, Максименко отметил, что пожарные приступили к тушению через 7 минут после звонка в экстренные службы. По его словам, вызов поступил в 16:03. В течение минуты он был передан в подразделения МЧС, ещё через минуту были высланы пожарные гарнизоны.

«Через 5 минут подразделения приехали к торговому центру. Первый расчёт вышел и пошёл в разведку. Уже в 16.10, через 11 минут после начала возгорания, пожарные работали в торговом центре, оснащённые всем необходимым и в противогазах. Показания очевидцев и записи камер это подтверждают», — рассказал Максименко.

Reuters

Он пояснил, что пожарные не могли пускать людей в горящее здание в соответствии с уставом МЧС.

«Если бы наши сотрудники нарушили требования боевого устава и пустили бы родственников, то мы бы имели не 64 жертвы, а плюс один к каждому погибшему из родственников. Мы бы имели более 130 погибших», — рассказал он.

По его словам, сотрудники МЧС при тушении пожара действовали профессионально и чётко. Максименко также отметил, что пожарные «не могли быть уверены, что в здании не было и их детей».

«Когда ходят слухи, мнения, что пожарные стояли, улыбались и не шли в огонь, якобы потому что там никого нет… Кемерово — небольшой город. У нашего сотрудника Главного управления по Кемерово там тоже погиб ребёнок. Дети пожарных в это время тоже находились в торговом центре: они были эвакуированы, сами эвакуировались», — рассказал он.

Ранее суд в Кемерове арестовал до 11 июня Сергея Генина — начальника пожарного караула, тушившего пожар в ТЦ. СК предъявил ему обвинение по ч. 3 ст. 293 УК России («Халатность»).

По версии следствия, Генин проигнорировал слова очевидца, который указывал короткий путь к горящему кинозалу, и повёл пожарных к другой лестнице, где дверь на четвёртый этаж оказалась запертой. В Следственном комитете считают, что по вине Генина пожарное звено потеряло несколько минут, из-за чего погибли не менее 37 человек.

Адвокат арестованного Елена Киселёва утверждает, что её подзащитный побежал за охранником, который должен был показать короткий путь наверх.

«Если бы не запертая дверь, они бы сразу попали на четвёртый этаж. Охранник на допросе всё это подтвердил», — рассказала она RT.

В защиту Генина высказался глава МЧС Владимир Пучков. Он пообещал нанять Генину «мощных адвокатов» и призвал провести открытое и объективное рассмотрение всех деталей трагедии.

Помимо Генина, обвиняемыми проходят управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, генеральный директор торгового центра Юлия Богданова, начальник инспекции областного Госстройнадзора Танзилия Комкова, технический директор ТЦ Георгий Соболев, охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин, директор фирмы, обслуживавшей пожарные сигнализации в торговом комплексе, Игорь Полозиненко и монтёр пожарных сигнализаций Александр Никитин.