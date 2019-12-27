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Через пять лет Украина окажется в сложной ситуации: Эксперт оценил газовое соглашение Киева и Москвы

27 декабря 2019, 23:24  •  129 • Политика
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал новость о том, что Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января, после чего Киев подпишет мировое соглашение с российской компанией и откажется от претензий на 7,4 млрд долларов.
После этого, напомнил эксперт, Киеву будут выплачены 2,9 млрд долларов в соответствии с решением арбитражного суда в Стокгольме. В ближайшее время будут подписаны окончательные варианты соглашений между "Нафтогазом" и "Газпромом" по транзиту, подчеркнул Митрахович.
"В этом контракте должна быть прописана либо ставка, либо цена транзита. Если верить украинскому министру Алексею Оржелю, ставка может вырасти в два раза. Если Россия согласится на рост стоимости транзита, это значит, что стоимость транзита через Украину будет в три раза больше, чем "Северный поток - 2", - напомнил эксперт в разговоре с ФАН.
Стоит учитывать, что газовые контракты традиционно подписываются на большие сроки. Если же смотреть стратегически, то пять лет для газового бизнеса - небольшой срок, уверен Митрахович.
По его словам, за эти пять лет Россия достроит все обходные газопроводы, и Украина окажется в очень сложной ситуации с точки зрения поддержания транзита. "Если смотреть на ситуацию стратегически, то у России все нормально", - заключил эксперт.

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