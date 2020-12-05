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Через портал госуслуг и по телефону: в России утвердили порядок уведомления граждан о льготах

05 декабря 2020, 16:25  •  65 • В России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах. Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг, а с 1 июля 2021 года — через чат-бот на сайте госуслуг или по телефону. Также там будут представлены данные о способах получения тех или иных льгот и перечне необходимых для этого документов.
 
РИА Новости © Максим Богодвид
 

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В правительстве пояснили, что информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Также там будут представлены данные о способах получения тех или иных льгот и перечне необходимых для этого документов.

Россиянам, которые хотят воспользоваться такой услугой, нужно дать согласие на получение уведомлений.

«Например, при рождении ребёнка родителям придёт уведомление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены какие-либо льготы», — говорится в документе.

Помимо этого, с 1 июля 2021 года россияне смогут узнать о персональных льготах круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.

В кабмине напомнили, что на данный момент получить информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ, и уточнили, что такой формат останется в силе.

«Адресное информирование запускается на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). В число организаций, которые будут предоставлять гражданам информацию, входят Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, учреждения медико-социальной экспертизы и органы социальной защиты», — говорится в постановлении.

Напомним, за последние несколько месяцев российские власти на фоне пандемии коронавируса приняли ряд мер для поддержки населения. Кроме того, в России были упрощены некоторые процедуры для оформления ряда выплат и документов. 

В частности, правительство России приняло решение в сентябре выплатить к пособию по безработице по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. В кабмине указали, что эти средства обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн безработных граждан с детьми в возрасте до 18 лет. 

  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Весной президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам, объявил о дополнительной финансовой помощи семьям с детьми, и предложил увеличить размер пособия по уходу за ребёнком в два раза (до 6751 рубля), а также с 1 июня ввести разовые выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от трёх до 16 лет. 

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что с 1 июня семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплату на детей от трёх до семи лет. 

Помимо этого, во время обращения 23 июня глава государства распорядился повторить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей и включить в неё детей до трёх лет. При этом гражданам, уже получившим такие выплаты в июне, не пришлось повторно отправлять заявку.

2 сентября Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет. На получение такого рода пособий имеют право семьи, доход которых составляет меньше одного прожиточного минимума на человека. 

Вместе с тем в октябре в кабмине сообщили о введении нового порядка выплат по больничным листам, а также пособий по материнству — теперь они будут перечисляться россиянам напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. 

В августе правительство также упростило процедуру оформления социальной поддержки для граждан, чьи интересы представляют их опекуны. Ранее для получения пособий опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой, сейчас он сможет это сделать дистанционно.

В октябре в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы Владимир Путин призвал парламентариев детально проработать ключевые параметры федерального бюджета на трёхлетний период. Особое внимание глава государства потребовал уделить исполнению социальных обязательств и реализации национальных целей. Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию предложил существенно расширить демографическую программу, усилить механизмы социальной защиты, в частности семей с детьми.

«Кроме того, весной и летом мы приняли целый ряд новых решений по дополнительной поддержке наших граждан, занятости, ключевых отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса. Некоторые из этих мер носят не временный, даже не антикризисный, а долгосрочный характер, и должны быть в полной мере отражены в новом трёхлетнем бюджете», — отметил Путин.

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