Через неделю в Хабаровске проснулись коммунисты

Цепная реакция по принципу «почему им можно, а нам нельзя?!» пошла по воспаленному Хабаровску.

На несанкционированный митинг вдруг решились еще и местные коммунисты. Они вышли с красными флагами на Комсомольскую площадь города и ... потребовали свободы.

Это было втройне неожиданно, так как всего неделю назад лидер хабаровских коммунистов Петр Перевезенцев в прямом эфире местной студии Радио «Комсомольская Правда» вступил со мной в спор.

Перевезенцев призвал хаборовчан ни в коем случае не выходить на улицы, соблюдать закон о митингах и ждать их разрешения.

Я поинтересовался: «Точно ли он коммунист?» Мол, Ленин сильно удивился бы призывам Большевика Будущего.

Мы немного повздорили, Петр, конечно, вспомнил попа Гапона...

И вот теперь Перевезенцев отчаянно ведет людей на площадь, где их, конечно же, ждет полиция. Под красными знаменами лидер подписывает вынесенное ему официальное предостережение и... спокойно проводит немногочисленный, кстати, митинг дальше.

Полиция нисколько не мешает этому, формально говоря, беззаконию. И коммунисты выплеснули накопившееся – потребовали от федеральных и местных властей решить застарелые дальневосточные проблемы (бегство население, отсутствие хорошо оплачиваемой работы, разграбление природных ресурсов) и конечно – свободу.

Власти привычно переждали митинг (благо, в Хабаровске это делают уже ежедневно) словно дождь. И люди разошлись.

Ни одного автомобильного гудка в поддержку коммунистов, правда, не прозвучало.

А у здания краевого правительства, на площади, в самом «гнезде" хабаровских протестов, власти тем временем применили секретное оружие.

Они вывесили гигантский плакат «Я\мы просим тишины. Пациенты больницы». Ее окна выходят на шумяще-гремяще-кричащую площадь.

"ЯМЫ просим тишины": в Хабаровске людей просят не нарушать общественный порядок.Владимир ВОРСОБИН

Полиция нисколько не мешает этому, формально говоря, беззаконию.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Так, без ОМОНа, без дубинок, государство ласково увещевает грозный Хабаровск успокоиться. И жить себе дальше…

Интересный, кстати, креатив. Похоже, Хабаровск становится всероссийской площадкой для обкатки новых политических приемов.

Коммунисты вышли на несанкционированный митинг в Хабаровске.Владимир ВОРСОБИН

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