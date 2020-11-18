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Через месяц украинские парламентарии сами назначат новое правительство

18 ноября 2020, 14:45  •  142 • Украина
О том, что Дмитрий Разумков намерен перехватить власть у Владимира Зеленского, мы недавно сообщали. А теперь нам стало известно, по какой схеме намерен действовать спикер. Вчера депутаты, принимая закон о реорганизации местных общин и районов, внесли в него правку, ограничивающую полномочия главы правительства назначать исполняющих обязанности министров – 287 парламентариев проголосовали «за». Теперь у премьера Шмыгаля есть ровно месяц, чтобы «закрыть дыры» в Минэнергетики и Минобразования.
Если за месяц Шмыгаль не согласует с большинством в Раде своих кандидатов, 17 декабря парламент может назначить министров, не согласуясь с правительством. «Парламент передал Шмыгалю большой привет, – сообщает депутат-мажоритарщик Максим Бужанский. – 30 дней у него на то, чтобы внести кандидатуры отсутствующих министров. Иначе их внесёт и назначит Рада». Но Бужанский кое о чём умалчивает. Даже если Шмыгаль заявит своих кандидатов, депутаты их дружно «прокатят». В том-то и заключался смысл принятия поправок к абсолютно «левому», казалось бы, закону (депутатов надоумила это сделать мастерица многоходовых интриг Юлия Тимошенко, а автором поправок выступила депутат её «Батькивщины» Алёна Шкрум). Фактически, парламент перехватил у правительства возможность назначать членов правительства. И нет никаких сомнений, что, обратись президент или премьер в Конституционный суд – чтобы оспорить там новую схему рокировок в правительстве волею народных избранников, – судьи поддержат законодателей. Ведь с президентом у них острый конфликт! Таким образом, в течение месяца Шмыгаль попытается внести своих назначенцев, но их, несомненно, «зарубят», а через месяц в правительстве появятся первые назначенцы Разумкова (и ситуативной коалиции примкнувших к нему Тимошенко и Медведчука). А дальше пойдёт, как по маслу – возможно, уже в январе (а, может, и раньше), Шмыгаль окажется обложенным со всех сторон министрами, которых он не сможет контролировать. А контролировать их будет Разумков.
Скорее всего, Шмыгаль понимает, в какую западню он вчера угодил. Поговаривают, что на такой случай он заранее написал заявление об отставке, и как только Владимир Зеленский вернётся на работу, отбыв свой карантин, на заявлении появится президентская виза. Нервозность ощущается и в действиях миллиардера Рината Ахметова, чьим протеже выступал Шмыгаль – Ахметов спешно готовит премьеру опытного в аппаратных играх сменщика. Им может стать Арсений Яценюк. Но в том-то и дело, что даже Яценюку теперь нипочём не переиграть Разумкова – процесс-то уже запущен!

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