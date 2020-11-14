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«Через месяц-два» – Украину ждёт карабахский сценарий
14 ноября 2020, 00:45 • 165 • Украина
Имитация переговоров в Минске и нежелание выполнять достигнутые соглашения закончатся для Киева «карабахским» вариантом развития событий.
Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский военный историк Юрий Дудкин.
«Примитив и имитация переговорной деятельности в Минском формате – это удел украинской делегации. Ни Кравчук, ни Резников ничего нового не представили. Нет никаких идей по урегулированию этого конфликта в Донбассе.
Если ещё месяц-два это будет продолжаться, то нас ждёт вариант Карабахского конфликта, этот вариант нас ожидает, я в этом уверен на сто процентов.
Я не сравниваю Украину ни с Арменией, ни с Азербайджаном, я сравниваю те меры, которые будут предприниматься для того, чтобы погасить этот конфликт, эту бойню, продолжающуюся уже семь лет», – заключил Дудкин.
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