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«Через месяц-два» – Украину ждёт карабахский сценарий

14 ноября 2020, 00:45  •  165 • Украина

Имитация переговоров в Минске и нежелание выполнять достигнутые соглашения закончатся для Киева «карабахским» вариантом развития событий.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский военный историк Юрий Дудкин.

«Примитив и имитация переговорной деятельности в Минском формате – это удел украинской делегации. Ни Кравчук, ни Резников ничего нового не представили. Нет никаких идей по урегулированию этого конфликта в Донбассе.

Если ещё месяц-два это будет продолжаться, то нас ждёт вариант Карабахского конфликта, этот вариант нас ожидает, я в этом уверен на сто процентов.

Я не сравниваю Украину ни с Арменией, ни с Азербайджаном, я сравниваю те меры, которые будут предприниматься для того, чтобы погасить этот конфликт, эту бойню, продолжающуюся уже семь лет», – заключил Дудкин.

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