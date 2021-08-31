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Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
31 августа 2021, 07:45 • 409 • Украина
Неизвестный военный беспилотник беспрепятственно нарушил российско-украинскую границу.
СБУ сообщает, что 27 августа 2021 года, неопознанный военный БПЛА сумел прорваться через границу Украины и в течение длительного времени проводил наблюдение за военными учениями ВСУ. По неизвестной причине беспилотник не был засечен системами и радарами ПВО Украины. Его смогли обнаружить только визуально, но зенитные ракеты так и не смогли захватить цель.
«Службой безопасности Украины в Харьковской области был выявлен ударный беспилотный летательный аппарат с маркировкой иностранного производства. Беспилотник проводил облет над Харьковским регионом. В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Если в ваше поле зрения попали лица, проявляющие необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео -, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области», — говорится в сообщении СБУ.
По неофициальной информации, обнаруженный беспилотник является российским. В то же время украинская сторона официально не подтверждает эти сведения, так как, вероятно, не желает признавать бесполезность своей ПВО.
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