Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла

Неизвестный военный беспилотник беспрепятственно нарушил российско-украинскую границу.СБУ сообщает, что 27 августа 2021 года, неопознанный военный БПЛА сумел прорваться через границу Украины и в течение длительного времени проводил наблюдение за военными учениями ВСУ. По неизвестной причине беспилотник не был засечен системами и радарами ПВО Украины. Его смогли обнаружить только визуально, но зенитные ракеты так и не смогли захватить цель.«Службой безопасности Украины в Харьковской области был выявлен ударный беспилотный летательный аппарат с маркировкой иностранного производства. Беспилотник проводил облет над Харьковским регионом. В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Если в ваше поле зрения попали лица, проявляющие необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео -, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области», — говорится в сообщении СБУ.По неофициальной информации, обнаруженный беспилотник является российским. В то же время украинская сторона официально не подтверждает эти сведения, так как, вероятно, не желает признавать бесполезность своей ПВО.