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Через две недели нас вообще некому будет лечить: украинский депутат ужаснулся условиями работы медиков

01 апреля 2020, 22:35  •  131 • Украина
Медицинский персонал областной инфекционной больницы в Запорожье увольняется толпами из-за чудовищных условий работы и ничтожного уровня заработной платы. Об этом стало известно из сощения Александра Фукс, занимающего пост депутат местного областного совета, которое он опубликовал на своей страницу в Facebook.

Депутат отметил, что вся вертикаль власти бездействует в вопросе распространения инфекции коронавируса. Младший медперсонал областной инфекционной больницы уже написал заявления на увольнение из-за огромного риска заразиться COVID-19 и «унизительно малой» зарплаты.

Фукс убежден, что необходимо принять срочные меры, иначе всего персонала, работающего на износ, в течении двух недель не будет.

«Через две недели нас вообще некому будет лечить», - считает депутат.

Кроме того, он подчеркнул, что правительство не предприняло никаких мер для того, чтобы обеспечить население и медицинских сотрудников средствами защиты, необходимыми препаратами и тестами.

В стране отсутствует центральное финансирование, очень мало средств защиты, а медицинская реформа по-прежнему не проведена

Депутат сделал вывод, что медики не станут ждать принятия поправок к Госбюджету, а просто уйдут, так как они «сыты обещаниями по горло».

На сегодняшний день, 1 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 669 случаев заражения коронавирусом и 17 летальных исходов.

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