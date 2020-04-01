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Через две недели нас вообще некому будет лечить: украинский депутат ужаснулся условиями работы медиков
01 апреля 2020, 22:35 • 131 • Украина
Депутат отметил, что вся вертикаль власти бездействует в вопросе распространения инфекции коронавируса. Младший медперсонал областной инфекционной больницы уже написал заявления на увольнение из-за огромного риска заразиться COVID-19 и «унизительно малой» зарплаты.
Фукс убежден, что необходимо принять срочные меры, иначе всего персонала, работающего на износ, в течении двух недель не будет.
«Через две недели нас вообще некому будет лечить», - считает депутат.
Кроме того, он подчеркнул, что правительство не предприняло никаких мер для того, чтобы обеспечить население и медицинских сотрудников средствами защиты, необходимыми препаратами и тестами.
В стране отсутствует центральное финансирование, очень мало средств защиты, а медицинская реформа по-прежнему не проведена
Депутат сделал вывод, что медики не станут ждать принятия поправок к Госбюджету, а просто уйдут, так как они «сыты обещаниями по горло».
На сегодняшний день, 1 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 669 случаев заражения коронавирусом и 17 летальных исходов.
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