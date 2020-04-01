Через две недели нас вообще некому будет лечить: украинский депутат ужаснулся условиями работы медиков

Медицинский персонал областной инфекционной больницы в Запорожье увольняется толпами из-за чудовищных условий работы и ничтожного уровня заработной платы. Об этом стало известно из сощения Александра Фукс, занимающего пост депутат местного областного совета, которое он опубликовал на своей страницу в Facebook.Депутат отметил, что вся вертикаль власти бездействует в вопросе распространения инфекции коронавируса. Младший медперсонал областной инфекционной больницы уже написал заявления на увольнение из-за огромного риска заразиться COVID-19 и «унизительно малой» зарплаты.Фукс убежден, что необходимо принять срочные меры, иначе всего персонала, работающего на износ, в течении двух недель не будет.«Через две недели нас вообще некому будет лечить», - считает депутат.Кроме того, он подчеркнул, что правительство не предприняло никаких мер для того, чтобы обеспечить население и медицинских сотрудников средствами защиты, необходимыми препаратами и тестами.В стране отсутствует центральное финансирование, очень мало средств защиты, а медицинская реформа по-прежнему не проведенаДепутат сделал вывод, что медики не станут ждать принятия поправок к Госбюджету, а просто уйдут, так как они «сыты обещаниями по горло».На сегодняшний день, 1 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 669 случаев заражения коронавирусом и 17 летальных исходов.