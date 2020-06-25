Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Габунию предупредили: Теперь на него откроют настоящую охоту. И не Кадыров, и не...
Страны Европы переругались из-за российской статьи
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
Главная / Политика

Через два года после задержания: Польша передала России красноярского наёмника из 1990-х

25 июня 2020, 19:00  •  6 • Политика
Польша передала Российской Федерации орудовавшего в 1990-х годах в Красноярском крае наёмного убийцу. Прежде чем в Варшаве приняли такое решение, прошло два года после задержания преступника.
По данным официального представителя Генпрокуратуры России Андрея Иванова, из Польши экстрадирован Вячеслав Исминдиров, который обвиняется в убийстве в 1997 году Анатолия Артюшкова, известного в красноярских криминальных кругах как Артюшок.
По данным следствия, в 1997 году Артюшок боролся за перераспределение сфер влияния с другим местным авторитетом Вилором Стругановым, также известным как Паша Цветомузыка. В какой-то момент Струганов решил расправиться со своим оппонентом и для этого нанял Исминдирова.
Исполнив "заказ", убийца пустился в бега и в 2018 году был задержан в Польше. После изучения полученных из Генпрокуратуры России материалов Польша приняла решение о передаче преступника.
По данным Иванова, Исминдиров был принят на территорию Российской Федерации и помещён в карантин с соблюдением всех мер безопасности и прав обвиняемого.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



6
Источник
Похожие новости
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
25 июня 2020, 02:00
"Нужно понимать, что...": Песков объяснил, как Путин совершил "прыжок в будущее"
25 июня 2020, 10:00
"Русские должны быть благодарны Горбачёву": Сатановский перечислил "заслуги" экс-президента СССР
25 июня 2020, 06:00
"Путин не может просто стать пенсионером и сидеть на даче": Кто будет править в России после 2024-го
25 июня 2020, 10:00
Украина возмутилась несогласованным с ней парадом в Крыму
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до па...
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослу...
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2020, 17:00
Только после согласования: Москва вынесла Киеву строгое предупреждение
24 июня 2020, 15:00
Русский доктор из США сообщил о "самой непонятной штуке" с COVID-19
21 июня 2020, 18:25
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток
20 июня 2020, 02:00
Гарри одумался: Блудный принц Уэльский возвращается в Великобританию. А как же Меган?
20 июня 2020, 22:25
Минск искрит перед президентскими выборами. Объясняем, что происходит в Белоруссии
20 июня 2020, 04:00
Таковы традиции: Глава Туркмении лично объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.