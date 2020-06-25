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Через два года после задержания: Польша передала России красноярского наёмника из 1990-х
25 июня 2020, 19:00 • 6 • Политика
Польша передала Российской Федерации орудовавшего в 1990-х годах в Красноярском крае наёмного убийцу. Прежде чем в Варшаве приняли такое решение, прошло два года после задержания преступника.
По данным официального представителя Генпрокуратуры России Андрея Иванова, из Польши экстрадирован Вячеслав Исминдиров, который обвиняется в убийстве в 1997 году Анатолия Артюшкова, известного в красноярских криминальных кругах как Артюшок.
По данным следствия, в 1997 году Артюшок боролся за перераспределение сфер влияния с другим местным авторитетом Вилором Стругановым, также известным как Паша Цветомузыка. В какой-то момент Струганов решил расправиться со своим оппонентом и для этого нанял Исминдирова.
Исполнив "заказ", убийца пустился в бега и в 2018 году был задержан в Польше. После изучения полученных из Генпрокуратуры России материалов Польша приняла решение о передаче преступника.
По данным Иванова, Исминдиров был принят на территорию Российской Федерации и помещён в карантин с соблюдением всех мер безопасности и прав обвиняемого.
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