Через два года после задержания: Польша передала России красноярского наёмника из 1990-х

По данным официального представителя Генпрокуратуры России Андрея Иванова, из Польши экстрадирован Вячеслав Исминдиров, который обвиняется в убийстве в 1997 году Анатолия Артюшкова, известного в красноярских криминальных кругах как Артюшок.

По данным следствия, в 1997 году Артюшок боролся за перераспределение сфер влияния с другим местным авторитетом Вилором Стругановым, также известным как Паша Цветомузыка. В какой-то момент Струганов решил расправиться со своим оппонентом и для этого нанял Исминдирова.

Исполнив "заказ", убийца пустился в бега и в 2018 году был задержан в Польше. После изучения полученных из Генпрокуратуры России материалов Польша приняла решение о передаче преступника.

По данным Иванова, Исминдиров был принят на территорию Российской Федерации и помещён в карантин с соблюдением всех мер безопасности и прав обвиняемого.