Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военн...
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
Главная / Политика

Через день после "заражения" коронавирусом Трамп объявил режим ЧС и пообещал дать 50 млрд

15 марта 2020, 13:35  •  158 • Политика
Трамп объявил общенациональный режим ЧС в связи с коронавирусом. Президент США также пообещал выделить 50 млрд долларов на борьбу с заболеванием.
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп официально ввёл в стране общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Об этом объявлено во время пресс-конференции главы Белого дома.
Я официально объявляю режим ЧС, - сказал он и пообещал дать на борьбу с коронавирусом "до 50 миллиардов долларов".
Объявление режима ЧС даст администрации Трампа возможность оперативнее распределять необходимые ресурсы для борьбы с заболеванием по всем штатам. Ранее режим ЧС действовал лишь на территории отдельных штатов.
Примечательно, что объявление режима ЧС произошло буквально на следующий день после того, как у президента США заподозрили наличие коронавируса. Поводом для этого стала встреча Трампа с представителями Бразилии, у одного из которых обнаружен вирус.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



158
Источник
Похожие новости
14 марта 2020, 20:35
Четыре "неудобных" вопроса по делу МН17: О чём молчит гаагский трибунал
14 марта 2020, 12:35
Поделил жителей Украины на сорта: Гаспарян о новом законе Зеленского
14 марта 2020, 10:35
"Путин разрубил гордиев узел": "Офицеры России" поддержали Терешкову
15 марта 2020, 02:35
Биологическое оружие и большая нефтяная игра: Глазьев указал на роль США в гибридной войне за счёт коронавируса
15 марта 2020, 11:35
Украинцы обстреляли здание российского посольства
15 марта 2020, 11:35
Путин собрался переселить в Крым половину России? Чубаров видит препятствие только в воде
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2020, 10:30
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
15 марта 2020, 06:35
Львов в ярости: Посреди Киева установили символ царской России
15 марта 2020, 02:35
"Проигравшие бандеровские нацисты мстят победителям": Блогер рассказал о по...
15 марта 2020, 08:35
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
15 марта 2020, 02:35
Биологическое оружие и большая нефтяная игра: Глазьев указал на роль США в гибридной ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2020, 05:35
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкцию
09 марта 2020, 04:35
Автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Крыма и Донбасса
14 марта 2020, 20:35
Четыре "неудобных" вопроса по делу МН17: О чём молчит гаагский трибунал
15 марта 2020, 10:30
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
08 марта 2020, 23:35
Харьков: как умер массовый протест
12 марта 2020, 00:35
"Хотят, чтобы Украина существовала за наши деньги": Путин рассказал об американском управлении Киевом
14 марта 2020, 14:35
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.