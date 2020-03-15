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Через день после "заражения" коронавирусом Трамп объявил режим ЧС и пообещал дать 50 млрд
15 марта 2020, 13:35 • 158 • Политика
Трамп объявил общенациональный режим ЧС в связи с коронавирусом. Президент США также пообещал выделить 50 млрд долларов на борьбу с заболеванием.
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп официально ввёл в стране общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Об этом объявлено во время пресс-конференции главы Белого дома.
Объявление режима ЧС даст администрации Трампа возможность оперативнее распределять необходимые ресурсы для борьбы с заболеванием по всем штатам. Ранее режим ЧС действовал лишь на территории отдельных штатов.
Примечательно, что объявление режима ЧС произошло буквально на следующий день после того, как у президента США заподозрили наличие коронавируса. Поводом для этого стала встреча Трампа с представителями Бразилии, у одного из которых обнаружен вирус.
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