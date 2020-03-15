Через день после "заражения" коронавирусом Трамп объявил режим ЧС и пообещал дать 50 млрд

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп официально ввёл в стране общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Об этом объявлено во время пресс-конференции главы Белого дома.

Я официально объявляю режим ЧС, - сказал он и пообещал дать на борьбу с коронавирусом "до 50 миллиардов долларов".

Объявление режима ЧС даст администрации Трампа возможность оперативнее распределять необходимые ресурсы для борьбы с заболеванием по всем штатам. Ранее режим ЧС действовал лишь на территории отдельных штатов.

Примечательно, что объявление режима ЧС произошло буквально на следующий день после того, как у президента США заподозрили наличие коронавируса. Поводом для этого стала встреча Трампа с представителями Бразилии, у одного из которых обнаружен вирус.