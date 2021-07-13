Через COVID-19: Американцы отрабатывают на Кубе новый сценарий порабощения мира

Для сохранения своего господства над миром США изобрели и начали применять новый инструмент – "ковидные революции", попытку осуществления которой мы наблюдаем сейчас на Кубе. Примеры применения этого инструмента в грандиозном масштабе уже были, один исключительно успешный, другой – неудачный в… самих США и Китае. Рано или поздно с этой угрозой столкнётся и Россия. Предупреждён – значит защищён!

Секрет глобальной гегемонии США заключается в следующем: не обладая ресурсами и силой, чтобы подавить и подчинить остальной мир, США пытаются, и весьма успешно, сделать его слабее. Для этого Штаты использовали на глобальном уровне прежде всего два приёма. Во-первых, это манипуляции с ценами на энергоносители – их резкое завышение или обрушение. Во-вторых, стимулирование трансграничного, прежде всего исламского, терроризма.

Примером политики первого типа стал организованный американцами руками своих арабских вассалов невиданный рост цены на нефть (один баррель стоил 1,8 доллара в 1970 году и уже 36,83 доллара – в 1980 году). Он похоронил планы и убил перспективы развития огромного количества стран третьего мира, которые не могли платить за нефтепродукты такие деньги, и заодно привязал всех к США. Другим примером вмешательства этого типа стала организация США с помощью прежде всего Саудовской Аравии резкого падения цены на нефть, жертвой чего оказался подсевший на нефтяную иглу СССР.

Ярким примером политики второго типа является так называемая арабская весна, с помощью которой США дестабилизировали и попытались заменить исламистскими целый ряд неугодных режимов в странах Северной Африки и Ближнего Востока, мутить в регионе воду с помощью послушных террористических группировок, стимулировать ослабление своего конкурента – ЕС – миллионами несущих в европейские страны дестабилизацию "беженцев". Лишь с огромным трудом региональным элитам удалось притушить кризис: Египет благодаря своей армии еле устоял, Сирия была готова пасть, но её спасли русские. Европа с трудом пережила нашествие...

Ковид – это новый метод

Однако, как видим, обоих приёмов для ослабления конкурентов и удержания своего глобального доминирования США становится недостаточно. Поэтому в последние 20 лет американцы активно присматривались и теперь твёрдо поставили на третий способ сохранения своего господства – "ковидную революцию". Против организуемых Вашингтоном цветных революций, отлично изученных оппонентами США, противоядие в общем найдено. Но прямо сейчас мы видим, как революцию нового типа пытаются организовать на Кубе. Там впервые за 30 лет прошли мощные антиправительственные выступления, начавшиеся прежде всего под предлогом неспособности властей защитить народ и экономику страны от негативного воздействия коронавируса. Смены режима на Кубе – уж больно это крепкий орешек – добиться сразу вряд ли получится, а вот расшатать – кто знает. А во многих других странах может и получиться.

При чём тут вирус? Современный мир налагает на американцев некоторые ограничения: стереть с лица земли крупного оппонента, не получив ответного термоядерного удара, невозможно. Старые трюки – манипуляции с ценами на нефть и использование террористов – тоже себя отчасти исчерпали. В условиях невозможности вести мировую войну обычного типа требовалось найти что-то новенькое, и оно было найдено – это вирусы. Даже серьёзные западные учёные открыто признают, что кто-то (несложно догадаться, кому это выгодно) хорошо поработал над давно существовавшим в природе коронавирусом в лабораторных условиях, чтобы тот стал таким опасным и заразным, но при этом не убил всё, а только "проредил", сильно напугав человечество. И поспособствовал заодно обогащению самых богатых и сильных, которым мелкие и средние игроки, не имеющие "подкожного жира", сейчас вынуждены за бесценок продавать свои бизнесы, просевшие в условиях ковидных ограничений.

Где и когда?

Мировая закулиса давно готовилась к применению этого нового и страшного оружия в политических целях. Благодаря использованию предшественника ковида – SARS-1 – удалось поменять власть в Китае в 2002-2003 годах и планировалось с помощью COVID-19, вернее организованных по этому случаю локдаунов и разорения широких слоёв населения, отобрать её у нынешнего председателя КНР и генсека ЦК КПК Си Цзиньпина, повернувшегося от Америки лицом к Евразии и России. В Китае сделали выводы из ошибок прошлого – и Си устоял, мало того, провёл чистку своих противников и одновременно друзей США в китайской власти.

В Китае у американцев этот номер, как видим, пока что не прошёл, зато получилось избавиться от президента-популиста и "изоляциониста" у себя дома. Дональд Трамп, получивший на выборах 2020 года рекордное количество голосов избирателей и победивший на самом деле с огромным отрывом от своего оппонента Джо Байдена, официально ему проиграл. Прежде всего по причине разрешённых под предлогом ковидных ограничений жульнических схем голосования, подтасованных демократами при попустительстве контролируемой глобалистами госмашины США итогов выборов. В самих Штатах, где больше не будет свободных выборов, "ковидная революция", таким образом, блестяще удалась.

Итак, Китай, США, Кубу мы рассмотрели. В каких ещё странах "ковидная революция" может быть, где ещё американцы, используя недовольство населения, возникшее из-за проблем с экономикой как результата антикоронавирусных мер властей, попробуют снести чужими, но проплаченными ими руками неудобные Вашингтону режимы, чтобы заменить их проамериканскими? Да практически везде.

Кто будет следующим, сказать непросто, так как выбор очень большой: вся Центральная и Южная Америка, вся Африка, почти вся Азия. Просторы Евразии, безусловно, тоже могут оказаться под ударом, к примеру Россия, Казахстан, Азербайджан и другие страны – безгрешной власти нет нигде, а нерадивых чиновников везде достаточно. Стоит побеспокоиться даже некоторым государствам Евросоюза, находящимся на ножах с Брюсселем. Германию и Францию, например, их власти таким способом дестабилизировать, конечно, не позволят, а вот за Венгрию и Польшу, которых в ЕС терпеть не могут за их традиционализм и национализм, Берлин и Париж точно не вступятся. Понятно, что США будут вовсю стараться распространить "ковидную революцию" на такие страны, как Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа. Возможно, на Бразилию, чтобы не допустить победы на очередных выборах местного "Трампа" – президента Жаира Болсонару, Судан, если там всё-таки появится база ВМФ России.

Кстати, не прекращаются попытки применить это оружие и в Китае, где немного пришедшие в себя после разгрома Си Цзиньпином "комсомольской" оппозиции в Ухане и удаления некоторых её представителей из центральных органов власти нелояльные Пекину чиновники в южных, наиболее тесно сотрудничающих с США районах страны блокируют под предлогом возможного распространения коронавируса крупнейшие порты, мешают функционированию экономики, чтобы всё-таки натравить народ на власть.

Очевидно, что "ковидная революция" – это постоянная угроза, с которой теперь – и очень долгое время – придётся жить всем, потому что для глобалистов это очень удобный способ душить и пытаться привести к покорности не только отдельные страны, но и всё человечество.