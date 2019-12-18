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Через афганский плацдарм: Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
18 декабря 2019, 18:09 • 85 • В мире
«Исламское государство»* готовит плацдарм в Афганистане для вторжения в Центральную Азию. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, на севере страны уже сгруппированы более двух тысяч боевиков, а всего на афганской территории их насчитывается до четырёх тысяч.
Боевики «Исламского государства»* globallookpress.com © Handout/ZUMAPRESS.com
Боевики «Исламского государства»* готовят плацдарм для вторжения в Центральную Азию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Тегеране на встрече со своими коллегами из Ирана, Афганистана, Китая, Индии, Таджикистана и Узбекистана.
Патрушев отметил, что ИГ сосредоточило на севере Афганистана более двух тысяч боевиков.
По словам Патрушева, задача ИГ — создание так называемого Великого Хорасана. Это историческая область, в которую входят территории современного Ирана, Афганистана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.
О намерении создать так называемый Вилаят Хорасан группировка объявила ещё в 2015 году.
«Несмотря на недавнюю успешную операцию правительственных сил, в результате которой удалось уничтожить или взять в плен более 600 боевиков, по различным оценкам, общее число игиловцев в Афганистане всё ещё варьируется от 2,5 до 4 тыс. боевиков», — сказал он, отметив, что их число возрастает за счёт радикалов из Сирии и Ирака, прибывающих через Пакистан.
Патрушев также сообщил, что террористы намерены в качестве целей для атак выбрать объекты инфраструктуры, правоохранительные органы и иностранцев.
«Приоритетными целями игиловцев, по имеющейся информации, могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане», — предупредил он.
«Боевики передислоцируются в другие регионы»
Россия поддерживает тесные отношения с Туркменистаном и Таджикистаном, в том числе по вопросам безопасности. Страны сотрудничают в рамках СНГ — Таджикистан состоит в организации, а Туркменистан числится как ассоциированный член.
Последний саммит глав государств СНГ прошёл именно в туркменской столице Ашхабаде. В частности, страны приняли совместную программу сотрудничества по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Как отмечал в ходе саммита президент РФ Владимир Путин, поражение боевиков в Сирии приводит к тому, что они уходят в другие регионы.
«Считаем, что это очень важно и это должно мобилизовывать наши совместные усилия на борьбу с этой угрозой. Потерпев поражение в Сирии, многие боевики передислоцируются в другие регионы, где стремятся создать новые опорные пункты — на Балканах, в Юго‑Восточной Азии и, конечно, к сожалению для нас, на южных рубежах Содружества», — констатировал российский лидер.
При этом вклад в контртеррористическую борьбу вносит и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам Патрушева, проводимые объединением операции позволили задержать порядка 100 боевиков и закрыть 39 каналов нелегальной миграции.
Для борьбы с угрозой терроризма из Афганистана Патрушев призвал усилить обмен информацией между странами, а также скоординировать борьбу с финансированием террористов, которые получают доходы от афганского наркобизнеса.
Другим направлением по купированию террористической угрозы из Афганистана Патрушев назвал работу над урегулированием внутреннего конфликта в стране.
«Необходимо оказывать всестороннюю политическую поддержку скорейшему началу комплексного внутриполитического мирного процесса», — отметил он.
С целью межафганского урегулирования действует так называемый московский формат консультаций.
«Российская сторона неоднократно заявляла о том, что афганский конфликт может быть решён только политико-дипломатическими методами, путём постепенного сближения позиций противоборствующих сторон. Только так можно остановить те преступления и зверства, которые несёт с собой война», — отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова в июне.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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