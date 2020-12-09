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Через 5 лет Россия станет "гелиевой сверхдержавой"? В Сибири нашли огромны запасы "ресурса будущего"

09 декабря 2020, 19:30  •  295 • Политика
The New York Times считает, что к 2025 году Россия станет гелиевой сверхдержавой. "РФ будет производить около 30% от всего мирового гелия. "Газпром" достигнет этого без особого труда", - отмечает издание.
Россия грозит потеснить США и Катар на рынке гелия и в течение 5 лет стать гелиевой сверхдержавой. Такой прогноз дала американская газета The New York Times на основе анализа мировых тенденций.
Главными достоинствами гелия являются сверхнизкая температура кипения - около минус 230 градусов по Цельсию, а также невозможность его возгорания. Даже в экстремальных температурах космоса он остаётся газом. Также он идеален для охлаждения супермагнитов в аппаратах МРТ, а также может быть использован в поездах на магнитной подвеске. Всё это делает гелий ресурсом будущего, который будет влиять на политику так же, как сейчас это делает нефть, приводит издание мнение эксперта.
Сейчас крупнейшими производителями гелия являются США и Катар, однако их запасы постепенно истощаются. В то же время Россия достраивает в Сибири огромный производственный комплекс на Ковыктинском месторождении газа. Газ оттуда имеет сложный состав: помимо метана и пропана в нём содержатся большие объёмы гелия, пишет "Политика. Сегодня".
"К 2025 году, когда завод в Сибири заработает на полную мощность, РФ будет производить около 30% от всего мирового гелия. "Газпром" достигнет этого без особого труда", - пишет NYT.
Издание добавляет, что благодаря огромным запасам газа в Сибири Россия сможет без труда потеснить США и Катар на рынке гелия, а затем и вовсе стать самой настоящей гелиевой сверхдержавой.
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