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Через 30 лет в Украине не останется лесов – деревья вырубают ради незаконной добычи янтаря для Авакова

28 августа 2020, 16:15  •  75 • Украина

Через тридцать лет несколько областей Украины останутся без «легких» из-за катастрофической вырубки лесов. Первыми «оголятся» Житомирская и Ровенская области: за последний год темпы вырубки лесов там ускорились в 2,5 раза.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией EOS Data Analytics, Институтом космических исследований НАН Украины и Государственным космическим агентством Украины. Если не остановить вырубки (в большинстве своем – незаконные), то в стране будет уничтожено почти 40 миллионов гектаров леса.

«При такой динамике области могут остаться без леса уже через 30», - говорят ученые.

«Даже учитывая высадку, восстановление леса занимает от 60 до 100 лет, в зависимости от пород деревьев», – отмечается в сообщении EOS Data Analytics.

«Проблема вырубки украинских лесов очень резонансная и часто используется в манипуляциях. Прежде всего, из-за отсутствия независимого инструмента, который гарантировал бы прозрачный контроль изменений лесного покрова», - сообщил координатор исследовательского центра Роман Медведев.

По его словам, вырубка деревьев и другой растительности может привести к тяжелым экологическим проблемам, таким как опустынивание, эрозия, уменьшение плодородия почвы, наводнения и вымирания популяций диких животных (в частности, внесенных в «Красную книгу»). Это также увеличивает риск повторения катастрофических пожаров весны 2020 (в апреле в Житомирской области огонь уничтожил пять населенных пунктов).

Однако, властям Украины, похоже, на это плевать. Как и тем, кто «крышует» незаконную добычу янтаря – а именно с этой целью выкашиваются леса. Напомним, что территории Ровенской и Житомирской области, где нелегалы моют солнечный камень, давно уже называют «янтарной республикой», охраняемой МВД. Именно глава МВД Арсен Аваков курирует нелегальную добычу камня и переправку его за рубеж.

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