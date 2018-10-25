«Через 15 лет»: США уже готовятся к войне с Китаем

«США нужна очень прочная европейская опора. Считаю, что имеется высокая вероятность, что через 15 лет — это не неизбежно — мы будем в состоянии войны с Китаем», — цитирует агентство Associated Press генерала Бенджамина Ходжеса.

При этом американский военнослужащий отметил, что Вашингтон не в состоянии справиться в одиночку с китайской угрозой. Ранее издание Military Times опубликовало данные опроса среди американских военных, согласно которому 46% действующих военнослужащих США выразили уверенность в скором начале войны.

При этом американский генерал заявил о беззащитности США перед Россией и Китаем в случае военного конфликта.

«В общественных науках в СССР до 1991 года было такое понятие — основное содержание современной эпохи. Считалось, что это соревнование между двумя системами — социалистической и капиталистической, между СССР и США. Эти времена давно прошли. И соревнование между Россией и Соединенными Штатами давно не является основным содержанием современной эпохи», — выразил свое мнений в беседе с «Газетой.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам эксперта, XXI век будет веком Азии, и ведущим игроком не только в этой части света, но и во всем мире является Китай с его динамично развивающейся экономикой и практически неограниченными людскими ресурсами.

По мнению специалиста, не надо обладать какими-то выдающимися способностями футуролога и прогнозиста, чтобы предсказать, что главным действующим лицом в мировой политике и экономике, а также главным противником Вашингтона практически по всем направлениям в XXI веке будет именно Пекин.

Как отметил собеседник издания,

столкновение интересов Китая и Соединенных Штатов будет неизбежно не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но по всему миру.

Однако вовсе не факт, что все это закончится войной, тем более через такой вполне конкретно обозначенный срок — 15 лет.

«Заявление американского генерала носит, если можно так сказать, довольно абстрактный характер. Хотелось бы все-таки понять, что он конкретно имеет в виду», — рассказал «Газете.Ru» замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

По мнению специалиста, хорошо бы, если генерал Бенджамин Ходжес объяснил, как все это конкретно будет происходить, каковыми параметрами будет характеризоваться вооруженное противоборство обеих сторон, по каким направлениям и в каких сферах будут вестись военные действия.

Как сказал собеседник издания, в чем-то уже сегодня Китай превосходит Соединенные Штаты. Тем не менее, отмечает эксперт, хотелось бы конкретики, что генерал Ходжес имеет в виду. «На столь абстрактное заявление я более конкретного ответа дать не могу», — подчеркнул Александр Храмчихин.

«Стратегические ядерные силы Китая развиваются в настоящее время просто семимильными шагами. И если сейчас у Китая около 40 ракет с межконтинентальной дальностью полета, то вполне возможно, что через 15 лет их будет в десять раз больше.

К тому времени на вооружение Пекином будут приняты и гиперзвуковые крылатые ракеты, против которых пока не разработано действенных способов борьбы. Так что война между Соединенными Штатами и Китаем запросто может привести к взаимному уничтожению сторон», — пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Поэтому, отметил специалист, вполне возможно, что обе стороны так никогда и не вступят в открытый военный конфликт. Что касается предсказаний американского генерала с лагом в пятнадцать лет, то вероятность подобных прогнозов никак не может быть отнесена к достоверной, отметил Валерий Запаренко.

«Про сроки и неизбежность войны Китая и США я бы говорить не стал. Но этот факт — заявление американского генерала — надо воспринимать таким образом, что Пекин отныне рассматривается в Вашингтоне основным военным противником Соединенных Штатов», — пояснил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

По его словам, сегодня долгосрочное военное планирование в США ведется из расчета возможного военного столкновения скорее с Китаем, нежели с Россией. С американской точки зрения, Москва ведет себя сегодня более агрессивно, демонстрируя при этом опыт и возможности добиваться поставленных целей военными средствами, а у Пекина пока подобных достижений нет. Но в долгосрочной перспективе ясно, что у КНР больше ресурсов, которые могут быть направлены в военную сферу. И поэтому Китай в исторически обозримый срок будет для США более серьезным противником.

Как считает собеседник «Газеты.Ru», в отличие от России, с Китаем у США, можно сказать, непреодолимые противоречия. Китай для достижения поставленных целей экономического развития должен будет бросить вызов США как некоему центру мирового экономического порядка, как центру либеральной капиталистической системы. Пекин попытается серьезно модифицировать мировой экономический порядок, что называется, под себя.

Как полагает Василий Кашин, это окончательно стало ясно в Вашингтоне в 2013-2015 годах. Результатом этого является общее ухудшение взаимоотношений между двумя странами. Параллельно с этим в Америке осуществляется раскручивание темы китайского шпионажа. И делаются соответствующие заявление в военной сфере — придется воевать. Заявление генерала Ходжеса находится в одном ряду со всеми этими событиями последнего времени.

На концептуальном уровне соответствующие военные проработки начались еще в 2009 году, считает специалист. Именно тогда по прямому указанию президента Барака Обамы начались разработки первых концепций по возможному ведению военных действий с Китаем.

К таковым относится, в частности, военно-стратегическая концепция «авиационно-морского сражения» (Air-Sea Battle). Она предусматривает широкую интеграцию ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты для защиты национальных интересов Соединенных Штатов в «географических районах с ограниченным доступом».

Новая концепция Вооруженных сил США, подчеркивает Василий Кашин, является исключительно инструментом противодействия росту военной угрозы со стороны Китая.