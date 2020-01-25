Черепно-мозговые травмы: США раскрыли урон от иранской атаки

Пентагон сообщил, что 34 американским военнослужащим был поставлен диагноз черепно-мозговая травма после ракетного удара Ирана в ночь на 8 января нынешнего года по американской авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака.

Половина из них уже вернулась к своим обязанностям. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, 17 из 34 раненных военных все еще находятся под медицинским наблюдением.

Хоффман сказал, что из 34 раненных 18 были эвакуированы из Ирака в медицинские учреждения США в Германии и Кувейте, а 16 остались в Ираке, передает Associated Press.

Министр обороны США Марк Эспер поручил исполняющему обязанности замглавы Пентагона по персоналу Мэтью Доновану проанализировать с Объединенным комитетом начальников штабов, как отслеживаются военные травмы — не только ЧМТ, но и другие ранения на поле боя.

«Цель состоит в том, чтобы быть максимально прозрачными, точными и предоставлять американскому народу и нашим военнослужащим достоверную информацию о тех огромных жертвах, которые приносят наши боевые операции», — сказал Хоффман.

Отсутствие жертв после удара по базам США в Ираке объяснял ранее и иранский генерал Амир-Али Хаджизаде. По его словам, Тегеран совершал ракетные атаки не с целью убить американских солдат. Как пояснил Хаджизаде, Иран стремился нанести ущерб военной машине Вашингтона.

Генерал объявил, что ракетные удары — начало серии атак по американским базам во всем регионе.

Он заявил, что настоящей местью за убийство командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани станет изгнание США с территории всего Ближнего Востока.

Ранее о том, что иранский удар по американским базам был сознательно нанесен мимо целей, сообщали СМИ. Как отмечало издание Welt, военнослужащих США заранее предупредили о будущем обстреле, чтобы они успели укрыться. К тому же большинство ракет упало в стороне от целей.

«Больше похоже на предложение мира, чем смертельное наступление. При этом Исламская республика сохранила свое лицо», — обратило внимание издание.

В результате такого нападения базы получили минимальный ущерб и удалось обойтись без жертв. Как предположили в Welt, Тегеран таким образом показывает, что хочет избежать дальнейшей эскалации конфликта и не заинтересован в тотальном противостоянии мировой сверхдержаве.

Удар Ирана по американским базам стал возмездием за убийство Соединенными Штатами иранского генерала 3 января. Ночью в этот день американцы осуществили спецоперацию, жертвами которой стали Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. США объяснили атаку тем, что считают их причастными к организации штурма американского посольства в Багдаде 31 декабря прошлого года.

Протестная акция прошла у диппредставительства Соединенных Штатов после того, как американские войска атаковали объекты шиитской «Катаиб Хезболлы» в Сирии и Ираке.

В середине нынешнего месяца Багдаде прошла массовая акция протеста сторонников радикального шиитского имама Муктады ас-Садра. Участники демонстрации выступили против иностранного вмешательства в дела страны и потребовали вывода войск США с иракской территории.

«Суверенитет Ирака и его независимая воля должны уважаться всеми, поэтому для нас неприемлема американская опека. Мы должны укрепить внутреннее единство и безопасность с тем, чтобы успешно противостоять вмешательству внешних сил», — заявил в своем выступлении шиитский проповедник шейх Муханнад Мусави.

Кроме того, имам Муктада ас-Садр заявил о необходимости массовой общеиракской акции против сил США в стране. Иракская общественность и официальный Багдад подчеркивают, что, совершив убийство Касема Сулеймани на территории страны, Вашингтон нарушил суверенитет Ирака.

За вывод американских войск уже проголосовал парламент страны, одобрив соответствующую резолюцию. Исполняющий обязанности премьер-министра республики Адель Абдель Махди заявил, что не собирается пересматривать решение парламента.

Однако, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не уйдут из Ирака до того момента, пока Багдад не заплатит Вашингтону за авиационную базу Соединенных Штатов. По его словам, армия будет оставаться в стране до тех пор, пока власти Ирака не компенсируют все расходы.