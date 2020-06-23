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Череда американских поломок продолжилась в российском отсеке МКС
23 июня 2020, 22:00 • 129 • В мире
На МКС продолжается череда поломок американской техники. На этот раз неполадки произошли в российском отсеке Международной космической станции. Там пытались измерить концентрацию токсичного вещества в воздухе американским прибором, но техника отказала.
На Международной космической станции вновь поломка американской техники. На этот раз американцы пытались помочь русским измерить уровень токсичного вещества в воздухе. Ещё в мае в "Роскосмосе" заявили об этой проблеме, но уточнили, что концентрация вещества не угрожает жизням космонавтов.
Теперь пытались провести замеры в российском сегменте Международной космической станции. Однако американский анализатор воздуха отказал в самый неподходящий момент. Уровень бензола в российском модуле пытались измерить с помощью прибора НАСА AQM-1 для определения качества воздуха. Но после пары замеров произошло короткое замыкание и сработал предохранитель.
Напомним, что это далеко не первая поломка у американцев на МКС. До этого в сегменте США отказывал туалет, а в конце 2019 года не работали чайник и плита.
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