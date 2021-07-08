Чему нас научил Владимир Меньшов • 91 • Аналитика © РИА Новости / Алексей Куденко Сегодня страна прощается с Владимиром Меньшовым. Его дебютом в кинорежиссуре стал "Розыгрыш", где протагонисты, школьники-десятиклассники Игорь Грушко и Олег Комаровский, в соперничестве выясняли, в чем же сила человека. И сила оказывалась на стороне правды и справедливости. Грушко, считавший честность важнее благополучия, выходил защищать то, что ему, 16-летнему, было дорого. Меньшов, как говорят, долго искал исполнителя роли главного героя, все перебирая и перекладывая стопки снимков, сделанных для фотопробы. И в результате выбор остановил на голубоглазом провинциальном, чуточку угловатом еще подростке. Увидел ли Меньшов в этом пареньке самого себя, такого же растерянного (но и упрямого) парня, который штурмовал актерский факультет чуть ли не четыре раза, пока не оказался принятым? Когда, казалось бы, шансов уже не оставалось, он выдергивал у судьбы еще одну попытку, и она в результате приводила его к триумфу. В момент, когда Владимир Меньшов принимался за "Розыгрыш", за плечами у него было пять ролей — облик спокойного, чуть грубоватого, не всегда располагающего к себе мужика вписывался идеально в тогдашнее очень востребованное амплуа "своего парня", но Меньшову хотелось большего. Как и любому яркому таланту, ему хотелось рассказать о себе. Точнее, не о себе самом, а о том, что он, Меньшов, считает важным. А главным для Меньшова было добро. И было оно или с кулаками, когда Грушко защищал правду и честность, или несло перемену участи, как у Кати Тихомировой из "Москва слезам не верит". И не потому, что та была "золушкой", а потому, что жизнь, по Меньшову, не может не быть справедливой. Ему было едва за сорок, когда снова в стопке, но уже сценариев, Меньшов ухватил папку с названием "Дважды солгавшая" своего ровесника Валентина Черных и, как с фотографией Харатьяна, решил было поначалу его отложить. Слишком мелодраматично, слишком слезовыжимательно, слишком хрестоматийно и заезженно. Но в какой-то момент, при не первом уже чтении, реплики обрели смысл, а характеры героев — объем. Штрихпунктирная линия фабулы превратилась в историю жизни. И не столько самой Кати Тихомировой, сколько его, Владимира Меньшова. Как заметил Флобер, говоря о мадам Бовари, "Эмма — это я", так, наверное, и с еще большим основанием Владимир Меньшов мог сказать — "Катя — это я". Он, как и его героиня, шел к успеху, как творческому, так и жизненному, раздирая в кровь и кожу, и душу. Он расставался с иллюзиями, как и Катя Тихомирова, обретая мудрость принятия жизни. Какой она есть. Именно поэтому столь точен абрис характера, что Меньшов рассказывал о себе. Именно поэтому столь оглушает искренность "Москвы", которая "не верит слезам", что она идет из самых потайных уголков сердца Владимира Меньшова. И если переиначить формулировку Белинского о "Евгении Онегине", то "Москва слезам не верит" сегодня воспринимается как энциклопедия советской жизни. Там все: и наша тяга к образованию и к знанию, наше стремление к верности, наши вечные поиски справедливости и желание ее добиться, наша тяга к уюту семейного очага и наша воля и умение начинать все сначала, безоглядно и жертвенно. Чарующая теплота и нежность — это тоже наше, вот это плечо друга или подруги, на которые мы опирались, поддержка, идущая от естества характера, и, главное, наше умение делиться и счастьем, и несчастьем. Весь этот культурный код был Меньшовым заложен, прошит, просверлен так убедительно и столь сердечно, что даже чванливые американские киноакадемики оказались обезоружены перед этим напором справедливых истин, воплощенных с блистательной, сегодня выглядящей почти еретической, простотой. И присудили ленте "Москва слезам не верит" "Оскара" как "лучшему фильму года на иностранном языке". "Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу — земли". Это не только о Москве, это о всей России. Десять лет спустя после выхода ленты пришло время и других ценностей, и других слов. Тепло исчезло, деревца вырубили, место очарованности заняли расчет и прагматичность. Мир, в котором честность почиталась доблестью, рухнул. И лишь спустя еще десять лет, очень робко, почти шепотом, появились росточки новых ожиданий. Что бы ни было вначале, печали были утолены, вернулись и надежды. Все, как и было Меньшовым предсказано: "Жизнь только начинается", — пробросит 40-летняя победительная Катя своему все проигравшему бывшему возлюбленному. Вот за это мы вам, Владимир Валентинович, тихо и благодарно кланяемся в пояс, мы скорбим о вашем уходе, но, наученные вашими фильмами надеяться на себя и защищать справедливость, мы утрем слезы и продолжим верить. В любовь. Все остальное приложится. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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