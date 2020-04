Чему Ленин может научить всех — включая тех, кто его не любит

Действительная гениальность Ленина в другом: в его политическом оппортунизме, позволявшем ему менять свою позицию на противоположную, причем делать это многократно. Причем не просто менять, а вести за собою сторонников, готовых признать, что вчера было так, сегодня эдак, а завтра еще как-нибудь. Нерушимую ограду вокруг Закона с таким оппортунизмом не воздвигнешь — это пытался сделать сильно потом истый талмудист М. А. Суслов, да и то не очень успешно, — но Ленин особо и не пытался. Он более был озабочен захватом власти, а потом ее удержанием и в этом деле проявлял невиданные чудеса маневренности. Достаточно вспомнить Брестский мир, а потом НЭП. Да он, собственно, сам это признавал, отмечая в качестве примера для подражания наполеоновский принцип "On s'engage et puis on voit" — "Надо ввязаться, а там посмотрим".