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Чему коронавирус научил Россию? В Госдуме озвучили важный вывод. И это не связано с медициной
27 июня 2020, 03:00 • 0 • Политика
В Госдуме озвучили важный вывод по поводу того, чему коронавирус научил Россию. И это не связано с медициной. Речь о политической плоскости, подчеркнул депутат Геннадий Онищенко. И здесь стране пришлось столкнуться с массовыми информационными атаками извне, заметил он.
Депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко рассказал Nation News о том, какой важный урок вынесла Россия из ситуации с коронавирусом.
Помимо медицинской стороны вопроса есть и другая - политическая. И в этом контексте тоже нужно сделать важные выводы, заметил собеседник агентства.
Прошло почти шесть месяцев с того момента, как ситуация с COVID-19 начала принимать по-настоящему тревожный оборот. Не все страны одинаково успешно отвечали новом вызовам. Некоторые были больше заняты другим.
А именно - информационной войной против России, которая на фоне пандемии даже обострилась. Западные страны всячески спекулировали на теме коронавируса, чтобы нанести новые удары по Москве.
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