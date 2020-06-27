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Чему коронавирус научил Россию? В Госдуме озвучили важный вывод. И это не связано с медициной

27 июня 2020, 03:00  •  0 • Политика
В Госдуме озвучили важный вывод по поводу того, чему коронавирус научил Россию. И это не связано с медициной. Речь о политической плоскости, подчеркнул депутат Геннадий Онищенко. И здесь стране пришлось столкнуться с массовыми информационными атаками извне, заметил он.
Депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко рассказал Nation News о том, какой важный урок вынесла Россия из ситуации с коронавирусом.
Помимо медицинской стороны вопроса есть и другая - политическая. И в этом контексте тоже нужно сделать важные выводы, заметил собеседник агентства.
Прошло почти шесть месяцев с того момента, как ситуация с COVID-19 начала принимать по-настоящему тревожный оборот. Не все страны одинаково успешно отвечали новом вызовам. Некоторые были больше заняты другим.
А именно - информационной войной против России, которая на фоне пандемии даже обострилась. Западные страны всячески спекулировали на теме коронавируса, чтобы нанести новые удары по Москве.
То, как это всё нагнеталось, накручивалось, имело все признаки того, о чём мы в рамках Совета безопасности много раз говорили. В этом направлении работы непочатый край, - подчеркнул Онищенко.

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