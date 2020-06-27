Чему коронавирус научил Россию? В Госдуме озвучили важный вывод. И это не связано с медициной

Депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко рассказал Nation News о том, какой важный урок вынесла Россия из ситуации с коронавирусом.

Помимо медицинской стороны вопроса есть и другая - политическая. И в этом контексте тоже нужно сделать важные выводы, заметил собеседник агентства.

Прошло почти шесть месяцев с того момента, как ситуация с COVID-19 начала принимать по-настоящему тревожный оборот. Не все страны одинаково успешно отвечали новом вызовам. Некоторые были больше заняты другим.

А именно - информационной войной против России, которая на фоне пандемии даже обострилась. Западные страны всячески спекулировали на теме коронавируса, чтобы нанести новые удары по Москве.