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Чему и как учат в ПТУ имени Сколково?
13 марта 2018, 09:54 • 136 • Аналитика
Так уж повелось, что приучили нас платить за любые инициативы в разработке «не имеющего аналогов». А мы вроде как и не против. Ведь дело-то праведное, страну развиваем-с. И развивается наша страна в техническом направлении. Показывают нам (не всегда) изобретения и даже слово для этого подобрали красивое — «инновации». Это сокращенное «неимеющееаналоговвмире».
Откуда исходит большая часть «прорывов», думаю, рассказывать не надо. Великое место с подпольной кличкой «наукоград» регулярно радует нас новостями и заявлениями об очередном изобретении, полезность которых граничит с психоневрологической диспансеризацией.
Здесь у нас суперэкзоскелет «Экзоатлет» для МЧС, заказ на который выиграл НИИ механики МГУ в 2011 году. Правда, в 2013 уже появилась коммерческая организация, которая до настоящего момента продает медицинские версии для инвалидов по сходной цене 1,5 млн. руб. Ценник для обычного рядового гражданина, учреждениям — дороже. Заказ для МЧС так и не выполнен, к слову.
Нам обещают мопед-«айфон», компьютер из «волшебной пыли» и составляют список профессий будущего, тратя на всё это очень приличные деньги.
Но поводом для статьи стали не эти грустные моменты. С особой любовью лучшие умы отнеслись к нашему будущему — детям, а точнее, школьникам. Нам показали уникальный планшет для ученика, разработанный совместно с «Роснано». Кто не в курсе — это тормознутая электронная книга, в которой сэкономили на всем. Планшетом назвать язык не поворачивается. От качественного продукта тут только цена под 20 тысяч рублей.
В принципе, и с этим можно смириться, но от того, какой интернет-проект запустил «Технополис» для школьников, волосы встают дыбом не только на загривке. Знакомьтесь: проект «ЯКласс».
Портал, предназначенный для создания уникальных тестов для каждого ученика. Тут господа из Сколково тоже пролетают, идея не нова. Данный способ дополнительного обучения уже был опробован в станах Европы с 2009 года. Это Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Словакия.
В 2013 году компания Vesna Investment вложила 2 миллиона долларов в развитие этой системы в России. И довольно успешно. В начале 2015 года уже Moscow Seed Found выделяет 12 миллионов рублей на расширение портала по всей стране. По статистике на 2016 год, более 500 000 учеников пользуются этой системой.
И вроде бы все хорошо, и вроде бы снова страну с колен поднимаем силами могучих менеджеров Сколково. Вот только при более близком рассмотрении хочется рыдать. Достаточно изучить список предметов:
Список однозначно бедноват. С другой стороны, будущий гражданин, который знает историю, литературу и правовые основы своего государства, не нужен. Ему не надо думать, за него уже подумали, не зря же зарплаты по полмиллиона получают. Толпа без образования – это даже не население, это стадо. Тупое и подконтрольное. Отдельный метеорит в сторону Министерства образования и науки. В этом они преуспели.
Но и это еще не все. Давайте посмотрим, какие же «дополнительные» тесты нам предлагают ученые менеджеры, которые считают, что подобное нововведение обязательно поднимет уровень образованности в стране.
Для начала может показаться, что это «утка». Честно признаться, поверить в это сложно. Проверяем мобильное приложение. И что видим?
Хотелось бы отдельно обратить внимание, в какие средства выливается это нам, налогоплательщикам. К слову, расчетный бюджет к 2020 году, в момент подписания приказа президентом Медведевым, составлял 125,2 миллиарда рублей. (Федеральный закон Российской Федерации №244-ФЗ «Об инновационном центре „Сколково“» был подписан президентом РФ Д. А. Медведевым 28 сентября 2010 г.) Будем честными, из открытых источников известно, что пока администраторам Сколково уложиться в бюджет не удалось. При этом сколковские вымогатели постоянно получают инвестиции от коммерческих фондов.
Вот и получается, что мы сами проплачиваем деградацию наших детей и, соответственно, будущего всей страны. Карусель маразма только начинает раскручиваться, этот же проект запущен уже и в Армении, и в Беларуси. Не хотелось бы воочию увидеть результаты такого образования.
Но пока за Сколково и «Роснано» стоит все та же фигура Чубайса, надеяться на прогресс не стоит. Не для того поставлен как бы господин Чубайс.
Автор: Роман Кривов
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