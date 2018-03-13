Чему и как учат в ПТУ имени Сколково? • 136 • Аналитика



Откуда исходит большая часть «прорывов», думаю, рассказывать не надо. Великое место с подпольной кличкой «наукоград» регулярно радует нас новостями и заявлениями об очередном изобретении, полезность которых граничит с психоневрологической диспансеризацией.



Здесь у нас суперэкзоскелет «Экзоатлет» для МЧС, заказ на который выиграл НИИ механики МГУ в 2011 году. Правда, в 2013 уже появилась коммерческая организация, которая до настоящего момента продает медицинские версии для инвалидов по сходной цене 1,5 млн. руб. Ценник для обычного рядового гражданина, учреждениям — дороже. Заказ для МЧС так и не выполнен, к слову.





Нам обещают мопед-«айфон», компьютер из «волшебной пыли» и составляют список профессий будущего, тратя на всё это очень приличные деньги.



Но поводом для статьи стали не эти грустные моменты. С особой любовью лучшие умы отнеслись к нашему будущему — детям, а точнее, школьникам. Нам показали уникальный планшет для ученика, разработанный совместно с «Роснано». Кто не в курсе — это тормознутая электронная книга, в которой сэкономили на всем. Планшетом назвать язык не поворачивается. От качественного продукта тут только цена под 20 тысяч рублей.



В принципе, и с этим можно смириться, но от того, какой интернет-проект запустил «Технополис» для школьников, волосы встают дыбом не только на загривке. Знакомьтесь: проект «ЯКласс».







Портал, предназначенный для создания уникальных тестов для каждого ученика. Тут господа из Сколково тоже пролетают, идея не нова. Данный способ дополнительного обучения уже был опробован в станах Европы с 2009 года. Это Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Словакия.



В 2013 году компания Vesna Investment вложила 2 миллиона долларов в развитие этой системы в России. И довольно успешно. В начале 2015 года уже Moscow Seed Found выделяет 12 миллионов рублей на расширение портала по всей стране. По статистике на 2016 год, более 500 000 учеников пользуются этой системой.



И вроде бы все хорошо, и вроде бы снова страну с колен поднимаем силами могучих менеджеров Сколково. Вот только при более близком рассмотрении хочется рыдать. Достаточно изучить список предметов:







Список однозначно бедноват. С другой стороны, будущий гражданин, который знает историю, литературу и правовые основы своего государства, не нужен. Ему не надо думать, за него уже подумали, не зря же зарплаты по полмиллиона получают. Толпа без образования – это даже не население, это стадо. Тупое и подконтрольное. Отдельный метеорит в сторону Министерства образования и науки. В этом они преуспели.



Но и это еще не все. Давайте посмотрим, какие же «дополнительные» тесты нам предлагают ученые менеджеры, которые считают, что подобное нововведение обязательно поднимет уровень образованности в стране.







Для начала может показаться, что это «утка». Честно признаться, поверить в это сложно. Проверяем мобильное приложение. И что видим?







Хотелось бы отдельно обратить внимание, в какие средства выливается это нам, налогоплательщикам. К слову, расчетный бюджет к 2020 году, в момент подписания приказа президентом Медведевым, составлял 125,2 миллиарда рублей. (Федеральный закон Российской Федерации №244-ФЗ «Об инновационном центре „Сколково“» был подписан президентом РФ Д. А. Медведевым 28 сентября 2010 г.) Будем честными, из открытых источников известно, что пока администраторам Сколково уложиться в бюджет не удалось. При этом сколковские вымогатели постоянно получают инвестиции от коммерческих фондов.



Вот и получается, что мы сами проплачиваем деградацию наших детей и, соответственно, будущего всей страны. Карусель маразма только начинает раскручиваться, этот же проект запущен уже и в Армении, и в Беларуси. Не хотелось бы воочию увидеть результаты такого образования.



Но пока за Сколково и «Роснано» стоит все та же фигура Чубайса, надеяться на прогресс не стоит. Не для того поставлен как бы господин Чубайс. Так уж повелось, что приучили нас платить за любые инициативы в разработке «не имеющего аналогов». А мы вроде как и не против. Ведь дело-то праведное, страну развиваем-с. И развивается наша страна в техническом направлении. Показывают нам (не всегда) изобретения и даже слово для этого подобрали красивое — «инновации». Это сокращенное «неимеющееаналоговвмире».Откуда исходит большая часть «прорывов», думаю, рассказывать не надо. Великое место с подпольной кличкой «наукоград» регулярно радует нас новостями и заявлениями об очередном изобретении, полезность которых граничит с психоневрологической диспансеризацией.Здесь у нас суперэкзоскелет «Экзоатлет» для МЧС, заказ на который выиграл НИИ механики МГУ в 2011 году. Правда, в 2013 уже появилась коммерческая организация, которая до настоящего момента продает медицинские версии для инвалидов по сходной цене 1,5 млн. руб. Ценник для обычного рядового гражданина, учреждениям — дороже. Заказ для МЧС так и не выполнен, к слову.Нам обещают мопед-«айфон», компьютер из «волшебной пыли» и составляют список профессий будущего, тратя на всё это очень приличные деньги.Но поводом для статьи стали не эти грустные моменты. С особой любовью лучшие умы отнеслись к нашему будущему — детям, а точнее, школьникам. Нам показали уникальный планшет для ученика, разработанный совместно с «Роснано». Кто не в курсе — это тормознутая электронная книга, в которой сэкономили на всем. Планшетом назвать язык не поворачивается. От качественного продукта тут только цена под 20 тысяч рублей.В принципе, и с этим можно смириться, но от того, какой интернет-проект запустил «Технополис» для школьников, волосы встают дыбом не только на загривке. Знакомьтесь: проект «ЯКласс».Портал, предназначенный для создания уникальных тестов для каждого ученика. Тут господа из Сколково тоже пролетают, идея не нова. Данный способ дополнительного обучения уже был опробован в станах Европы с 2009 года. Это Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Словакия.В 2013 году компания Vesna Investment вложила 2 миллиона долларов в развитие этой системы в России. И довольно успешно. В начале 2015 года уже Moscow Seed Found выделяет 12 миллионов рублей на расширение портала по всей стране. По статистике на 2016 год, более 500 000 учеников пользуются этой системой.И вроде бы все хорошо, и вроде бы снова страну с колен поднимаем силами могучих менеджеров Сколково. Вот только при более близком рассмотрении хочется рыдать. Достаточно изучить список предметов:Список однозначно бедноват. С другой стороны, будущий гражданин, который знает историю, литературу и правовые основы своего государства, не нужен. Ему не надо думать, за него уже подумали, не зря же зарплаты по полмиллиона получают. Толпа без образования – это даже не население, это стадо. Тупое и подконтрольное. Отдельный метеорит в сторону Министерства образования и науки. В этом они преуспели.Но и это еще не все. Давайте посмотрим, какие же «дополнительные» тесты нам предлагают ученые менеджеры, которые считают, что подобное нововведение обязательно поднимет уровень образованности в стране.Для начала может показаться, что это «утка». Честно признаться, поверить в это сложно. Проверяем мобильное приложение. И что видим?Хотелось бы отдельно обратить внимание, в какие средства выливается это нам, налогоплательщикам. К слову, расчетный бюджет к 2020 году, в момент подписания приказа президентом Медведевым, составлял 125,2 миллиарда рублей. (Федеральный закон Российской Федерации №244-ФЗ «Об инновационном центре „Сколково“» был подписан президентом РФ Д. А. Медведевым 28 сентября 2010 г.) Будем честными, из открытых источников известно, что пока администраторам Сколково уложиться в бюджет не удалось. При этом сколковские вымогатели постоянно получают инвестиции от коммерческих фондов.Вот и получается, что мы сами проплачиваем деградацию наших детей и, соответственно, будущего всей страны. Карусель маразма только начинает раскручиваться, этот же проект запущен уже и в Армении, и в Беларуси. Не хотелось бы воочию увидеть результаты такого образования.Но пока за Сколково и «Роснано» стоит все та же фигура Чубайса, надеяться на прогресс не стоит. Не для того поставлен как бы господин Чубайс. Автор: Роман Кривов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 136 Источник Похожие новости Российские военные сразятся с бандеровцами в Сирии Геополитическая тайна США заставит их дружить с Россией Проект «ЗЗ». Путин не уйдёт. И не надейтесь!

Загрузка... Хуже, чем преступление. Строительство корветов проекта 20386 - ошибка Клофелиновый спецназ Чему и как учат в ПТУ имени Сколково? Новости партнеров