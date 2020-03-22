Чемпионат мира по хоккею отменён. Решение принято официально

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Цюрихе и Лозанне, однако сегодня Совет Международной федерации хоккея принял решение отказаться от события. Причина понятна - пандемия коронавируса.

О решении говорится на официальном сайте организации.

В том числе, обсуждалась информация о переносе чемпионата в другую страну, однако было принято решение, что это невозможно.

Надо сказать, именно Европа сегодня стала эпицентром распространения коронавируса, несмотря на то, что первым от заболевания пострадал Китай. В России, по последним данным, 306 случаев заболевания. Практически все случаи - привозные. Всего выявлено 53 новых случая в 18 регионах России. Максимальное число заболевших, выявленных за сутки, в Московской области - 17 человек. На втором месте - Москва (шесть человек).