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Чемпионат мира по хоккею отменён. Решение принято официально
22 марта 2020, 06:35 • 94 • Политика
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса. Он должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии.
Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Цюрихе и Лозанне, однако сегодня Совет Международной федерации хоккея принял решение отказаться от события. Причина понятна - пандемия коронавируса.
О решении говорится на официальном сайте организации.
В том числе, обсуждалась информация о переносе чемпионата в другую страну, однако было принято решение, что это невозможно.
Надо сказать, именно Европа сегодня стала эпицентром распространения коронавируса, несмотря на то, что первым от заболевания пострадал Китай. В России, по последним данным, 306 случаев заболевания. Практически все случаи - привозные. Всего выявлено 53 новых случая в 18 регионах России. Максимальное число заболевших, выявленных за сутки, в Московской области - 17 человек. На втором месте - Москва (шесть человек).
Актуальная информация о числе заболевших и мерах профилактики всегда доступна на федеральном сайте стопкоронавирус.рф. Кроме того, там есть телефоны горячей линии и ответы на часто задаваемые вопросы.
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