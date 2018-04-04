Чемпионат мира? Нет, новый Сталинград! • 198 • Аналитика







Но не спешите объявлять меня паникером: не исключено, что ситуация изменится в лучшую сторону, и мир сделает пару шагов от края той пропасти, к которой он подошел. Вероятность того или иного развития событий я оценивать не стану, но скажу, что шансы в обоих случаях достаточно высоки.





Почему именно такие сроки? А это как раз очень просто: до ЧМ по футболу осталось всего пара месяцев. И хотя это событие напрямую не связано с политикой, многое будет зависеть именно от того, получится ли у США и их сателлитов добиться переноса этого мероприятия или хотя бы его бойкота несколькими сборными.



У Москвы много резонов прилагать все усилия для того, чтобы Чемпионат мира все-таки состоялся в РФ и прошел максимально ярко и успешно. Как минимум, в это мероприятие вложено много сил и средств, и будет банально жаль, если усилия, потраченные на протяжении целого десятка лет, пойдут прахом. Это как-то не по-хозяйски, согласитесь?



Но крайне важен и политический аспект. Если миллиардам зрителей со всего мира показать другую Россию, без газа «Новичок», русских хакеров, «бурятских дивизий» и страшных боевых самолетов, бомбящих мирных сирийских террористов, то все усилия Запада по «расчеловечиванию» России и русских пойдут прахом. А ведь война идет информационная, и в каком-то смысле для евроатлантического «Четвертого рейха» это будет сродни поражению под Сталинградом.



У меня нет сомнений в том, что российские власти смогут дать иностранному зрителю красивую «картинку» с ЧМ. Они развеялись ещё в 2014-м, во время Олимпиады в Сочи. И мне даже все равно, что в этой картинке будет чистой правдой, а что «потемкинскими деревнями» — в конце концов, маскировка и дезинформация являются вполне корректными инструментами ведения боевых действий. Уверен, что понимают это и специалисты с другой стороны. А раз так, они предпримут ещё немало усилий для того, чтобы дискредитировать РФ до начала ЧМ.



Поэтому провокации будут продолжаться. А Кремль продолжит столь же аккуратно и взвешенно их парировать, ни в коем случае не повышая градус противостояния. По крайней мере, до конца ЧМ по футболу.

Кстати, в таком контексте становится понятнее, почему целью «Новичка» был выбран предатель, проживающий именно в Англии. Да, таких Скрипалей достаточно и в Америке. Но американская сборная вообще не пробилась на ЧМ, и никакие демарши американской Федерации футбола сейчас были бы не интересны ни России, ни ФИФА. А вот английская сборная – совсем другое дело. И сама команда далеко не последняя, и английский чемпионат считается лучшим в мире, и зрительский интерес к английской сборной очень велик, и статус родоначальников футбола придает им некоторый дополнительный медийный вес.



Поэтому я совсем не исключаю, что Скрипалей отравили не британские спецслужбы, а американские. И это даже придает ситуации некоторый комизм – Джеймса Бонда использовали, как резиновое изделие, причем, именно те, от кого он этого меньше всего ожидал. Хотя это уже частности, конечно…



Гораздо важнее то, что провокации продолжатся. Где и как именно, можно только догадываться. Но вот, например, шумерские пираты захватили российское судно – а вдруг русские рассвирепеют и долбанут по остаткам шумерского флота? Русские свирепеют, но бить не спешат. Хорошо, ждите прилетов с другой стороны – они, уверен, последуют.



Надо признать, что эта тактика совершенно беспроигрышна для наших заокеанских друзей. Либо русские раньше или позже попадутся и ответят несколько сильнее, чем следовало бы. И тогда «Караул! Злые орки обижают мирных эльфов! Мы не едем на Чемпионат мира!» Либо они, в какой уже раз, промолчат, и множество псевопатриотических блогеров и публицистов опять напишут, что «Путин слил», власть слаба и «режим может только воровать, а дать сдачи супостату ему слабо». И это, к сожалению, всё-таки работает – как вода, подтачивающая камень. Номер с «дохлой кошкой» от британского клоуна



Но проблема наших «доброжелателей» в том, что времени осталось очень мало. И «информационный Сталинград» со дня на день грядет, прогоняя из медийного поля образ страшных русских орков, готовящихся захватить священный эльфийский Валинор. И становится все интереснее, как же будут развиваться события после ЧМ, если он, всё-таки, состоится.



Понятно, что Кремль настроен достаточно миролюбиво. То есть, его бы вполне устроило, если бы западный обыватель, увидевший милых русских детишек, выходящих на футбольные поля за ручку с Месси и Роналду, настолько изменил своё отношение к РФ, что игнорировать это уже не смогли бы ни Тереза Мэй, ни Ангела Меркель. И это вылилось бы в какой-то процесс примирения – пусть не очень стремительного, но последовательного.



Устроит Москву и достаточно длительная передышка. Если в информационной войне мы отбросим противника хотя бы на пару лет, и процесс демонизации России придется начинать заново (пусть и на крепкие старые дрожжи), отложив до лучших времен очередные пакеты санкций, для Кремля это будет равносильно большой победе, потому что время будет работать на него с утроенной эффективностью.



Но поскольку ждать милостей от наших эльфов всё-таки не приходится, я почти уверен, что самые неприятные каверзы они приберегли на крайний случай. И тут им, возможно, снова помогут наши «небратья».



Рискну предположить, что либо перед началом ЧМ, либо в самый его разгар ВСУ всё-таки предпримут попытку крупного наступления на Донецк и Луганск. И Москва окажется в очень сложной ситуации – прямая военная помощь республикам почти наверняка приведет к бойкоту ЧМ основными европейскими сборными, что почти автоматически означает его срочный перенос в ту же Германию, например. «Опричники» как альтернатива «ручному управлению»



Не поддержать ЛДНР тоже нельзя – слишком велик риск их военного поражения. А это неприемлемо для нас по внутриполитическим причинам: скажу откровенно, что, как бы комплементарно я не относился к действующему президенту РФ, вариант с «обменом» Новороссии на красивую картинку с Чемпионата мира будет для меня как гражданина России неприемлем. Да и Кремль, я уверен, прекрасно понимает возможные последствия такого шага, а значит, не помочь просто не сможет.



А это означает, что у западных СМИ все-таки будет отличный повод «закошмарить» своего обывателя, подсовывая ему картинку горящего Донецка и «путинских сепаратистов», которые устроили очередную гуманитарную катастрофу в Европе. Будет ли этого достаточно, чтобы полностью девальвировать положительные имиджевые результаты ЧМ для России? Думаю, да – был бы повод, а делать картинку представители «свободных СМИ» всегда были большие мастера.



Откровенно говоря, я затрудняюсь сказать, какая же линия поведения будет для России оптимальной при таком развитии событий. Понятно, что специалисты соответствующего профиля прорабатывают сейчас разные варианты. Но получится ли найти способ удержать ВСУ от наступления, или хотя бы минимизировать его последствия – вопрос пока открытый.



С другой же стороны, есть довольно большая вероятность, что Москва, разочарованная политическими итогами турнира, в который вложила так много сил, средств и терпения, решится, наконец, немного поменять правила игры и контратаковать в направлении Новороссии, раз уж все равно положительных сдвигов не намечается. В этом случае вероятные действия ВСУ могут быть использованы в качестве отправной точки. И, откликаясь на просьбы руководства ЛДНР о защите, российская авиация начнет наконец гуманитарные бомбардировки позиций ВСУ, отбрасывая их к Днепропетровску и Киеву.



Это тем более вероятно, что за истекшие четыре года Россия решила некоторые проблемы и упрочила свои позиции там, где раньше были весьма чувствительные бреши. Это и продовольственная безопасность, и железнодорожный путь в объезд территории Украины, и Крымский мост, автомобильную часть которого запустят уже в мае. Добавьте сюда и недавно анонсированные Путиным новые вооружения, которые тоже являются весомым аргументом в мирном дипломатическом диалоге, и которых у нас четыре года назад ещё, к сожалению, не было. Да и с привычным оружием стало получше – первая программа перевооружения армии вышла на финишную прямую, и российские войска сейчас даже более боеготовы и оснащены, чем это было во времена «вежливых людей». Преображение России в царство правды



Невозможно десятилетиями жить в постоянном, неослабевающем напряжении. И дело тут даже не в конкретных людях или политиках – сама государственная машина имеет склонность сбрасывать обороты в обстановке длительной неопределенности, когда ни мира, ни войны, а реальные сложности подтачивают терпение обывателя. И именно поэтому я ставлю на то, что этой осенью Москва рассчитывает как-то переломить ситуацию. Будет этот перелом мирным, или придется пойти проверенным путем раздачи живительных «люлей», зависит не от нас. Кремль делал все, чтобы вырулить на мирные рельсы. Ну а дальше, как говорится, «будем посмотреть».



А пока нам бы день простоять да ночь продержаться, да чемпионата дождаться. Дело движется к развязке. Более того, развязка уже совсем близко. Даже позволю себе сделать прогноз: в диапазоне от трех месяцев до полугода кризис в отношениях России и Запада вступит в новую фазу. И весьма вероятно, что это будет острая фаза, крайне болезненная для обеих сторон.Но не спешите объявлять меня паникером: не исключено, что ситуация изменится в лучшую сторону, и мир сделает пару шагов от края той пропасти, к которой он подошел. Вероятность того или иного развития событий я оценивать не стану, но скажу, что шансы в обоих случаях достаточно высоки.Почему именно такие сроки? А это как раз очень просто: до ЧМ по футболу осталось всего пара месяцев. И хотя это событие напрямую не связано с политикой, многое будет зависеть именно от того, получится ли у США и их сателлитов добиться переноса этого мероприятия или хотя бы его бойкота несколькими сборными.У Москвы много резонов прилагать все усилия для того, чтобы Чемпионат мира все-таки состоялся в РФ и прошел максимально ярко и успешно. Как минимум, в это мероприятие вложено много сил и средств, и будет банально жаль, если усилия, потраченные на протяжении целого десятка лет, пойдут прахом. Это как-то не по-хозяйски, согласитесь?Но крайне важен и политический аспект. Если миллиардам зрителей со всего мира показать другую Россию, без газа «Новичок», русских хакеров, «бурятских дивизий» и страшных боевых самолетов, бомбящих мирных сирийских террористов, то все усилия Запада по «расчеловечиванию» России и русских пойдут прахом. А ведь война идет информационная, и в каком-то смысле для евроатлантического «Четвертого рейха» это будет сродни поражению под Сталинградом.У меня нет сомнений в том, что российские власти смогут дать иностранному зрителю красивую «картинку» с ЧМ. Они развеялись ещё в 2014-м, во время Олимпиады в Сочи. И мне даже все равно, что в этой картинке будет чистой правдой, а что «потемкинскими деревнями» — в конце концов, маскировка и дезинформация являются вполне корректными инструментами ведения боевых действий. Уверен, что понимают это и специалисты с другой стороны. А раз так, они предпримут ещё немало усилий для того, чтобы дискредитировать РФ до начала ЧМ.Поэтому провокации будут продолжаться. А Кремль продолжит столь же аккуратно и взвешенно их парировать, ни в коем случае не повышая градус противостояния. По крайней мере, до конца ЧМ по футболу.Кстати, в таком контексте становится понятнее, почему целью «Новичка» был выбран предатель, проживающий именно в Англии. Да, таких Скрипалей достаточно и в Америке. Но американская сборная вообще не пробилась на ЧМ, и никакие демарши американской Федерации футбола сейчас были бы не интересны ни России, ни ФИФА. А вот английская сборная – совсем другое дело. И сама команда далеко не последняя, и английский чемпионат считается лучшим в мире, и зрительский интерес к английской сборной очень велик, и статус родоначальников футбола придает им некоторый дополнительный медийный вес.Поэтому я совсем не исключаю, что Скрипалей отравили не британские спецслужбы, а американские. И это даже придает ситуации некоторый комизм – Джеймса Бонда использовали, как резиновое изделие, причем, именно те, от кого он этого меньше всего ожидал. Хотя это уже частности, конечно…Гораздо важнее то, что провокации продолжатся. Где и как именно, можно только догадываться. Но вот, например, шумерские пираты захватили российское судно – а вдруг русские рассвирепеют и долбанут по остаткам шумерского флота? Русские свирепеют, но бить не спешат. Хорошо, ждите прилетов с другой стороны – они, уверен, последуют.Надо признать, что эта тактика совершенно беспроигрышна для наших заокеанских друзей. Либо русские раньше или позже попадутся и ответят несколько сильнее, чем следовало бы. И тогда «Караул! Злые орки обижают мирных эльфов! Мы не едем на Чемпионат мира!» Либо они, в какой уже раз, промолчат, и множество псевопатриотических блогеров и публицистов опять напишут, что «Путин слил», власть слаба и «режим может только воровать, а дать сдачи супостату ему слабо». И это, к сожалению, всё-таки работает – как вода, подтачивающая камень.Но проблема наших «доброжелателей» в том, что времени осталось очень мало. И «информационный Сталинград» со дня на день грядет, прогоняя из медийного поля образ страшных русских орков, готовящихся захватить священный эльфийский Валинор. И становится все интереснее, как же будут развиваться события после ЧМ, если он, всё-таки, состоится.Понятно, что Кремль настроен достаточно миролюбиво. То есть, его бы вполне устроило, если бы западный обыватель, увидевший милых русских детишек, выходящих на футбольные поля за ручку с Месси и Роналду, настолько изменил своё отношение к РФ, что игнорировать это уже не смогли бы ни Тереза Мэй, ни Ангела Меркель. И это вылилось бы в какой-то процесс примирения – пусть не очень стремительного, но последовательного.Устроит Москву и достаточно длительная передышка. Если в информационной войне мы отбросим противника хотя бы на пару лет, и процесс демонизации России придется начинать заново (пусть и на крепкие старые дрожжи), отложив до лучших времен очередные пакеты санкций, для Кремля это будет равносильно большой победе, потому что время будет работать на него с утроенной эффективностью.Но поскольку ждать милостей от наших эльфов всё-таки не приходится, я почти уверен, что самые неприятные каверзы они приберегли на крайний случай. И тут им, возможно, снова помогут наши «небратья».Рискну предположить, что либо перед началом ЧМ, либо в самый его разгар ВСУ всё-таки предпримут попытку крупного наступления на Донецк и Луганск. И Москва окажется в очень сложной ситуации – прямая военная помощь республикам почти наверняка приведет к бойкоту ЧМ основными европейскими сборными, что почти автоматически означает его срочный перенос в ту же Германию, например.Не поддержать ЛДНР тоже нельзя – слишком велик риск их военного поражения. А это неприемлемо для нас по внутриполитическим причинам: скажу откровенно, что, как бы комплементарно я не относился к действующему президенту РФ, вариант с «обменом» Новороссии на красивую картинку с Чемпионата мира будет для меня как гражданина России неприемлем. Да и Кремль, я уверен, прекрасно понимает возможные последствия такого шага, а значит, не помочь просто не сможет.А это означает, что у западных СМИ все-таки будет отличный повод «закошмарить» своего обывателя, подсовывая ему картинку горящего Донецка и «путинских сепаратистов», которые устроили очередную гуманитарную катастрофу в Европе. Будет ли этого достаточно, чтобы полностью девальвировать положительные имиджевые результаты ЧМ для России? Думаю, да – был бы повод, а делать картинку представители «свободных СМИ» всегда были большие мастера.Откровенно говоря, я затрудняюсь сказать, какая же линия поведения будет для России оптимальной при таком развитии событий. Понятно, что специалисты соответствующего профиля прорабатывают сейчас разные варианты. Но получится ли найти способ удержать ВСУ от наступления, или хотя бы минимизировать его последствия – вопрос пока открытый.С другой же стороны, есть довольно большая вероятность, что Москва, разочарованная политическими итогами турнира, в который вложила так много сил, средств и терпения, решится, наконец, немного поменять правила игры и контратаковать в направлении Новороссии, раз уж все равно положительных сдвигов не намечается. В этом случае вероятные действия ВСУ могут быть использованы в качестве отправной точки. И, откликаясь на просьбы руководства ЛДНР о защите, российская авиация начнет наконец гуманитарные бомбардировки позиций ВСУ, отбрасывая их к Днепропетровску и Киеву.Это тем более вероятно, что за истекшие четыре года Россия решила некоторые проблемы и упрочила свои позиции там, где раньше были весьма чувствительные бреши. Это и продовольственная безопасность, и железнодорожный путь в объезд территории Украины, и Крымский мост, автомобильную часть которого запустят уже в мае. Добавьте сюда и недавно анонсированные Путиным новые вооружения, которые тоже являются весомым аргументом в мирном дипломатическом диалоге, и которых у нас четыре года назад ещё, к сожалению, не было. Да и с привычным оружием стало получше – первая программа перевооружения армии вышла на финишную прямую, и российские войска сейчас даже более боеготовы и оснащены, чем это было во времена «вежливых людей».Невозможно десятилетиями жить в постоянном, неослабевающем напряжении. И дело тут даже не в конкретных людях или политиках – сама государственная машина имеет склонность сбрасывать обороты в обстановке длительной неопределенности, когда ни мира, ни войны, а реальные сложности подтачивают терпение обывателя. И именно поэтому я ставлю на то, что этой осенью Москва рассчитывает как-то переломить ситуацию. Будет этот перелом мирным, или придется пойти проверенным путем раздачи живительных «люлей», зависит не от нас. Кремль делал все, чтобы вырулить на мирные рельсы. Ну а дальше, как говорится, «будем посмотреть».А пока нам бы день простоять да ночь продержаться, да чемпионата дождаться. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 198 Источник Похожие новости Два варианта для Киева: очень плохой и хуже некуда Номер с «дохлой кошкой» от британского клоуна США побеждают на западном берегу Евфрата. Ловушка для армии Сирии

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