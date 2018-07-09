Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Открыто дело об убийстве»: в Британии скончалась отравившаяся нервно-паралитиче...
Украина отказалась от участия в Детском Евровидении из-за нехватки средств
Польская русофобия: борьба с историей или с Россией? Воскресный вечер с Владимир...
Apecт за мысли на фейсбук
Главная / Украина

Чемпион Олимпиады-2008 Чахкиев поделился ожиданиями от финального боя WBSS Гассиева с Усиком

09 июля 2018, 15:24  •  33 • Украина
Чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине Рахим Чахкиев поделился ожиданиями от боя в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.
 
©Dmitry Golubovich globallookpress.com
 

«Сложно сказать, кто на самом деле одержит победу в этом бою. Шансы примерно равны, 50 на 50. В боксе всё бывает, этим он и интересен. У обоих соперников отличные бойцовские качества», — приводит слова Чахкиева официальный сайт Федерации бокса России.

Он отметил, что Гассиев обладает мощным ударом с обеих рук и хорошо работает по корпусу.

«Он молод, силён, прекрасно понимает, что за ним армия болельщиков, — это сильная мотивация. Усик обладает опытом олимпийского бокса, это большой плюс в карму. Неспроста его считают фаворитом», — подчеркнул Чахкиев.

Он также выразил удовлетворение тем, что бой пройдёт в Москве, так как это возможность привлечь внимание молодёжи к боксу.

«Очень не хотелось бы, чтобы из-за этого события люди вступали в полемику на национальной почве, ведь спорт — это в первую очередь посол мира, дружбы и добра», — добавил Чахкиев.

Ранее президент Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что проведение финала WBSS в Москве — это большой плюс для имиджа России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

33
Источник
Похожие новости
09 июля 2018, 15:24
Украина отказалась от участия в Детском Евровидении из-за нехватки средств
08 июля 2018, 16:39
«Выживать под огнём научил Моторола»: документалист из Донбасса — о войне, правде и работе под пулями
09 июля 2018, 10:24
Президент Польши назвал Волынскую трагедию этнической чисткой

09 июля 2018, 02:24
«МАГАТЭ стоит усилить надзор»: сможет ли Украина остановить деградацию атомной энергетики
09 июля 2018, 13:39
Украине не хватило денег для участия в "Детском Евровидении"
09 июля 2018, 15:24
Шефчович и Климкин обсудили трёхсторонние переговоры по газу перед саммитом ЕС — Украина
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 июля 2018, 18:09
Пиарщица, «вычищавшая ватников» - КП: «Написала это на эмоциях»
04 июля 2018, 21:54
«Вместо сына главаря ИГИЛ* русские убили родственников Асада»
03 июля 2018, 18:09
«На Украине даже не понимают, какую глупость сморозили»: эксперт о реакции Киева на новые названия российских полков
04 июля 2018, 14:20
Прогулка по Кpыму. Ч1. Ялта
03 июля 2018, 06:54
Последняя ночь боевого генерала
06 июля 2018, 09:24
От флагмана до банкрота: почему на Украине разорился производитель авианосцев
07 июля 2018, 11:39
«На этом Украина закончится»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.