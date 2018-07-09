|
Чемпион Олимпиады-2008 Чахкиев поделился ожиданиями от финального боя WBSS Гассиева с Усиком
09 июля 2018, 15:24 • 33 • Украина
Чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине Рахим Чахкиев поделился ожиданиями от боя в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.
©Dmitry Golubovich globallookpress.com
«Сложно сказать, кто на самом деле одержит победу в этом бою. Шансы примерно равны, 50 на 50. В боксе всё бывает, этим он и интересен. У обоих соперников отличные бойцовские качества», — приводит слова Чахкиева официальный сайт Федерации бокса России.
Он отметил, что Гассиев обладает мощным ударом с обеих рук и хорошо работает по корпусу.
«Он молод, силён, прекрасно понимает, что за ним армия болельщиков, — это сильная мотивация. Усик обладает опытом олимпийского бокса, это большой плюс в карму. Неспроста его считают фаворитом», — подчеркнул Чахкиев.
Он также выразил удовлетворение тем, что бой пройдёт в Москве, так как это возможность привлечь внимание молодёжи к боксу.
«Очень не хотелось бы, чтобы из-за этого события люди вступали в полемику на национальной почве, ведь спорт — это в первую очередь посол мира, дружбы и добра», — добавил Чахкиев.
Ранее президент Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что проведение финала WBSS в Москве — это большой плюс для имиджа России.
Подпишитесь на нас
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
03 июля 2018, 18:09
|
04 июля 2018, 21:54
|
03 июля 2018, 18:09
|
04 июля 2018, 14:20
|
03 июля 2018, 06:54
|
06 июля 2018, 09:24
|
07 июля 2018, 11:39