Чемоданы евро и связи с Каддафи: в чём подозревают задержанного экс-президента Франции Николя Саркози

Экс-президент Франции Николя Саркози задержан в рамках расследования дела о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года. Ожидается, что бывшему главе государства предъявят обвинение в течение 48 часов. Саркози подозревается в получении денег от ливийского лидера Муаммара Каддафи, которого свергли мятежники при поддержке стран НАТО, и наследницы компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Бывший глава Пятой республики отвергает все обвинения. Эксперты полагают, что дело против Саркози означает закат его политической карьеры.

Французская полиция задержала 23-го президента Пятой республики Николя Саркози по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании на выборах главы государства 2007 года. По данным газеты Le Monde, политика на 48 часов поместят под стражу в пригороде Парижа Нантер. Затем Саркози ожидает допрос и предъявление обвинений.

Правоохранительные органы задерживают Саркози не в первый раз. 1 июля 2014 года его взяли под стражу в полицейском участке Нантера. Следователи заявили, что экс-глава государства оказывал давление на суд. Правда, спустя некоторое время Саркози отпустили.

Деньги в чемоданах

Саркози — один из самых влиятельных деятелей в консервативном лагере Франции. Пост президента страны он занимал с 2007 по 2012 год. Следственные органы Франции считают, что Саркози победил благодаря финансовой помощи ливийского лидера Муаммара Каддафи и наследницы корпорации L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Правоохранители ведут дело с 2012 года с целью установления фактов незаконной передачи денег на нужды избирательной кампании Саркози. Согласно материалам дела и информации СМИ, обналиченные евро в чемоданах передавались представителям избирательного штаба и лично Саркози.

В частности, бухгалтер и финансовый консультант Беттанкур (богатейшая женщина в мире, скончалась 21 сентября 2017 года) сняли с её счетов €150 тыс. Эту сумму получил финансовый руководитель предвыборной кампании Саркози Эрик Вэрт, занявший затем пост министра труда.

Однако наиболее резонансное обвинение 23-го президента Франции связано с возможным финансированием со стороны Муаммара Каддафи (погиб 20 октября 2011 года).

В марте 2012 года издание Mediapart распространило интервью с предпринимателем Зиядом Такиеддином. Франко-ливанский бизнесмен рассказал, что в 2006—2007 году передавал чемоданы с наличностью самому Саркози и его соратнику Клоду Геану (с 2007 по 2011 годы — генеральный секретарь администрации президента).

Сообщается, что в общей сложности Каддафи через посредников пополнил чёрную кассу избирательного фонда Саркози на €50 млн. В январе 2014 года телеканал France 3 TV опубликовал интервью Каддафи от 16 марта 2011 года, где он признался, что финансировал кампанию Саркози, но точную сумму ливийский лидер не привёл.

Французские следователи полагают, что Саркози и его приближённые нарушили установленный законом лимит избирательного фонда в €22,5 млн. Дополнительные финансовые возможности позволили Саркози одержать победу на выборах 2007 года.

Бывший президент Франции Николя Саркози и ливийский лидер Муаммар Каддафи после подписания торговых контрактов в Париже

Reuters

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«Я хотел бы ещё раз высказаться по поводу моей кампании 2007 года... Комиссия проверила счета, с которых поступали средства, и заявила, что нет ни одного сантима, происхождение которого вызывает сомнения, и нет ни одного денежного поступления, источник которого вызвал бы у комиссии вопросы», — заявил Саркози в ответ на обвинения в незаконном финансировании.

Ливийское досье

С приходом Саркози к власти (16 мая 2007 года) отношения Парижа с Каддафи заметно улучшились. В декабре 2007 года президент Франции тепло принял «ливийского диктатора» в Елисейском дворце. Однако в 2009 году между Францией и Ливией стали вновь нарастать противоречия.

В 2011 году Франция вмешалась в гражданский конфликт в Ливии. Под предлогом защиты мирного населения Париж оказал военную помощь мятежникам. Французские войска наносили удары по армейским частям, поставляли оружие боевикам и разбрасывали пропагандистские листовки. В октябре 2011 года режим Каддафи прекратил своё существование.

Техники французского флота готовят бомбу GBU 12, чтобы вооружить реактивный истребитель французской армии для миссии в Ливии

AFP

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Победоносная война в Ливии не принесла Саркози успеха в борьбе за кресло главы государства с социалистом Франсуа Олландом. Во втором туре выборов 2012 года республиканец потерпел поражение.

Саркози оставался достаточно популярным политиком во Франции, отражая интересы умеренно правых сил. Вопреки предсказаниям социологов, в ноябре 2016 года Саркози не смог получить статус кандидата в президенты, проиграв во внутрипартийных праймериз Франсуа Фийону и Алену Жюппе.

По стопам Ширака

Как пояснил RT научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Павел Тимофеев, власти Франции подозревают, что Каддафи фактически купил лояльность Саркози. В обмен на финансовую помощь 23-й президент Франции мог пообещать торговые преференции Триполи и отказаться от критики Ливии.

«Собственно говоря, когда в 2011 году состоялась интервенция в Ливию и Каддафи был свергнут и убит, многие наблюдатели высказали мысль, что таким образом Саркози пытался замести следы договорённостей. Проблема в том, что сейчас сложно что-либо вскрыть или доказать, всё-таки история была 11 лет назад», — отметил Тимофеев.

Эксперт предполагает, что дело Саркози повторит процесс против 22-го президента Жака Ширака (1995—2007), которого тоже обвиняли в незаконном финансировании избирательной кампании. Расследование в отношении Ширака началось сразу после ухода с поста главы государства. 15 декабря 2011 года он был приговорён к двум годам условно.