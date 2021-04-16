Чемодан, вокзал, США: Послу Салливану рекомендовали домашние консультации

Помощник президента России Юрий Ушаков вызвал американского посла Джона Салливана и рекомендовал ему домашние консультации. "Чемодан, вокзал, США", - прямо сказали дипломату.

Детали общения Ушакова с представителем Соединённых Штатов в России раскрыл глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

"Сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Джону Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьёзные консультации ", - сообщил он в ходе пресс-конференции.

По словам Лаврова, в американские дипломатические представительства больше не будут нанимать граждан России, а также граждан третьих стран. Решение о запуске соответствующей процедуры уже принято. Процедура стартует в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, а также в соответствии с законами России, в том числе Трудовым кодексом.

Также решено запретить бесконтрольные короткие поездки дипломатов для работы в диппредставительствах Штатов на территории России.