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Чемодан, вокзал, США: Послу Салливану рекомендовали домашние консультации
16 апреля 2021, 19:05 • 286 • Политика
Помощник президента России Юрий Ушаков вызвал американского посла Джона Салливана и рекомендовал ему домашние консультации. "Чемодан, вокзал, США", - прямо сказали дипломату.
Детали общения Ушакова с представителем Соединённых Штатов в России раскрыл глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.
"Сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Джону Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьёзные консультации ", - сообщил он в ходе пресс-конференции.
По словам Лаврова, в американские дипломатические представительства больше не будут нанимать граждан России, а также граждан третьих стран. Решение о запуске соответствующей процедуры уже принято. Процедура стартует в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, а также в соответствии с законами России, в том числе Трудовым кодексом.
Также решено запретить бесконтрольные короткие поездки дипломатов для работы в диппредставительствах Штатов на территории России.
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