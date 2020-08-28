Чемодан, вокзал, Норвегия: Дипломату дали три дня на выселение из России

Из России высылают одного из старших дипломатов посольства Норвегии в нашей стране, сообщает МИД РФ. На то, чтобы покинуть страну, у него три дня.

В Министерстве иностранных дел России отметили, что приняли такое решение из-за "недружественной акции норвежских властей". Они признали русского дипломата персоной нон грата ещё 18 августа 2020 года. Ответной мерой стала высылка норвежского посла из России.

"28 августа Посол Королевства Норвегия в Москве Руне Ресаланд был приглашён в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов Посольства Норвегии также объявлен persona non grata. Его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трёх дней - именно такой срок был отведён норвежцами для отъезда нашему сотруднику", - отметили в МИД.

Русские дипломаты заявили, что норвежские власти в последнее время проводят "деструктивную линию". Она неизбежно скажется на двусторонних отношениях наших стран. "Ответственность за последствия такой политики полностью ложится на Осло", - подытожили в МИД.

Напомним, что норвежского дипломата выслали из-за "шпионского" скандала. Как сообщал NRK, российский дипломат подозревается в покупке информации. Он якобы собирал сведения у норвежского учёного индийского происхождения Харшарна Сингх Татгара в обмен на деньги. Именно это заявил Татгар на допросе после того, как его арестовали в субботу. Отметим, что учёный специализируется на технологиях 3D-печати, а также обладает познаниями в области энергетики.