Чемезов заявил, что Трамп ничего не делает для восстановления отношений между США и РФ

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ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не предпринимает каких-либо попыток восстановить российско-американские отношения. Такое мнение высказал глава Ростеха Сергей Чемезов в опубликованном в субботу интервью газете The Washington Post.

Журналист издания отметил, что американский лидер говорит о желании улучшить отношения с Москвой. "Да, это то, что он говорит. Но он ничего не делает. И, на самом деле, все наоборот: смотрите, появились новые ("кремлевские" - прим. ТАСС) списки", - сказал Чемезов, который, как особо отмечает The Washington Post, находится под американскими санкциями.

"Это улучшит отношения? Я сомневаюсь", - подчеркнул он, сравнив опубликованный минфином США документ с пугалом. Глава Ростеха предположил, что американские власти полагают, что таким образом в любой момент могут посадить фигурантов списка "на крючок". Чемезов уверен, что список будет иметь противоположный эффект, так как все перечисленные в нем люди поддерживают Путина, и мартовские выборы покажут высокий уровень его поддержки.

Чемезов добавил, что ожидал более дружественной политики США в отношении России после прихода Трампа в Белый дом. Российский чиновник отметил, что американский лидер сам находится под пристальным вниманием. "Ему, вероятно, тоже непросто. Давайте посмотрим, может быть, он наберется сил, чтобы создать некоторые возможности, которые позволят ему что-то изменить в отношении России", - надеется глава Ростеха.

Он рассказал, что Россия "ожидала, что нормальные отношения будут восстановлены, как при [43-м президенте США] Джордже Буше - младшем". "Это был период возрождения в наших отношениях. Было создано много совместных предприятий, и было много контактов", - пояснил Чемезов. По его словам, Ростех надеялся на снятие санкций и углубление связей с американской авиастроительной корпорацией Boeing, на налаживание совместного предприятия по техническому обслуживанию и продаже самолетов не только в России, но и в странах Азии и Африки.

Минфин США опубликовал на прошлой неделе открытую версию так называемого кремлевского доклада, в который внесены все члены российского правительства, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены. Администрация США намерена использовать этот доклад с 210 фамилиями и имеющиеся разведданные, чтобы продвигать дополнительные санкции.

Введенные США в отношении России санкции являются "простым примером недобросовестной конкуренции", считает Сергей Чемезов.

"Я должен сказать, что мы - промышленники, а не политики. С точки зрения бизнеса, это простой пример недобросовестной конкуренции", - отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать введенные Вашингтоном антироссийские санкции.

Чемезов подчеркивает, что Россия производит свою продукцию так, чтобы она "была лучше с точки зрения технических характеристик и более доступной по цене, чем европейские или американские аналоги". "Вот почему американцы делают все возможное, чтобы вытолкнуть нас и не позволить нам работать на рынках, где они всегда чувствовали себя комфортно", - сказал он.

В конце января в Госдепартаменте заявили, что санкции США в отношении оборонного и разведывательных секторов России призваны прервать поступление средств в Москву от реализации сделок с другими странами.