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Чем живут экономики стран ЕС Восточной Европы: факты о соседях по континенту

04 февраля 2020, 10:39  •  11 • Аналитика

В представлении некоторых наших сограждан принадлежность любой страны к Европейскому союзу является стопроцентной гарантией того, что большинство ее жителей живут если не совершенно безбедно, то, во всяком случае, весьма обеспеченно. На самом деле все далеко не так однозначно. Членство в ЕС ни для одного государства вовсе не означает автоматически процветание и благоденствие. А для ее населения не является гарантией отсутствия насущных социальных и экономических проблем. В реальности все выглядит несколько иначе.


Собственно говоря, говорить о жизни в странах Западной Европы, пытаясь проводить сравнение с отечественными реалиями, было бы совершенно некорректно. Посему давайте для начала попробуем разобраться с тем, как живут в восточной части Старого Света, где расположены по большей части государства так называемого постсоветского пространства, с которыми у нас гораздо больше общего. Так оно будет справедливее... При этом для начала стоит оговориться, что к «классической» Восточной Европе та же Организация объединенных наций относит ровно 10 стран: Россию, Белоруссию, Украину, Молдавию, Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию и Чехию. Ну, о нашей стране речь не идет. О Белоруссии с Украиной и Молдавией тоже говорить не будем – та еще Европа... Да и не члены ЕС они, так что к нашей теме отношения не имеют. Кое-кто правда, к «восточноевропейцам» причисляет еще и жителей Прибалтики, но вот их мы уж точно сейчас трогать не будем. Ну его... Ограничимся списком ООН.



Среди всех упомянутых стран в качестве действительно благополучных выделить можно, пожалуй, три: Чехию, Словакию и Польшу. Их относят к государствам с так называемым «среднеевропейским» уровнем жизни, где опять-таки, усредненная заработная плата приближается вплотную к 900-1000 евро. До «больших» и богатых своих соседей вроде Германии, Дании или даже Франции, где уровень тех же зарплат «стартует» с 2 тысяч евро и доходит до 3 тысяч, им, конечно, далеко. Но живут, не жалуются. Правда, при этом массово отъезжают на заработки в более благополучные края, как те же поляки, вынужденные восполнять убыль в собственной рабочей силе покладистыми украинскими гастарбайтерами или чехи, предпочитающие трудиться в Германии или Австрии.

Так чем живут экономики стран ЕС Восточной Европы - соседей по континенту.

Чехия – это, конечно, автомобильный гигант Skoda, сильная химическая промышленность, сильнейшая в Восточной Европе туристическая индустрия, дающая огромный доход бюджету. Ну, и, конечно, пиво. Польша - вообще феномен Евросоюза, где ВВП непрерывно растет уже 23 года, даже после кризисного 2008-го. Низкая безработица, относительно высокие зарплаты. Страна с прекрасно развитым сельским хозяйством, малым предпринимательством и торговлей. Словакия чувствует себя уверенно в основном за счет иностранных инвестиций и прихода в страну таких гигантов, как Volkswagen, Peugeot, Kia Motors, Samsung Electronics, Sony. Опять же, туризм. Да и страна маленькая – ей много не надо.

На этом, собственно, список восточноевропейских «середнячков» заканчивается и начинается разговор о тех странах, которые вынуждены сводить концы с концами. Венгрию к бедным странам так уж однозначно отнести нельзя. Экономику страны «вытягивает» развитое сельское хозяйство, фармакология. А вот когда-то сильную металлургию там умудрились угробить напрочь. Сказывается и практически полное отсутствие собственных природных ресурсов, тех же энергоносителей, от импорта которых страна зависима в очень большой мере. В свое время там в погоне за иностранными инвестициями дали большую свободу транснациональным корпорациям – и это сейчас тоже идет государству вовсе не на пользу. Тем не менее, в сравнении с той же Румынией или Болгарией дела венгров еще очень неплохи.

Вот этим двум странам распад социалистического лагеря точно не пошел на пользу. Странное дело – та же Румыния по территории является крупнейшей в регионе, обладает неслабыми запасами «черного золота», добывает его, даже производит оборудование для нефтепромыслов, в последнее время пытается развивать туризм – а все что-то не клеится, не получается выбиться из списка «неблагополучных» стран, вечно ждущих от Брюсселя дотаций и помощи. С Болгарией дело и того хуже. Вроде, и море свое имеется, и сельское хозяйство в комплекте с весьма развитой перерабатывающей и пищевой отраслью. А как оказались «братушки» в числе европейских «нищебродов», так и пребывают в этом печальном статусе по сей день. Курорты их ни с греческими, ни даже с турецкими конкуренции не выдерживают, а вино и дары полей в жестоко регулируемой квотами и разрешениями торговой системе ЕС тоже никому особо не нужны. С газом вот тоже все никак не получается. Возможно, дело в желании угодить одновременно всем и сразу, раз за разом выходящем Софии боком?

Зато все эти страны гордо могут считать своим синий флаг с кольцом из золотых звездочек... Ну, что тут сказать? Европа – она тоже разная бывает. При этом те же экономические успехи Польши в первую очередь объясняются вовсе не сочными яблоками, а крупными кредитами от банков ЕС. Но только рано или поздно по кредитам придётся платить. И что будет с экономиками стран Евросоюза Восточной Европы в случае 100-процентных выплат, уже отдельный вопрос.
Александр Харалужный

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