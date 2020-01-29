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Коронавирус добрался до Кремля: Путин собрал совещание по борьбе с болезнью
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Чем займется штаб по борьбе с коронавирусом

29 января 2020, 19:39  •  80 • В России

Михаил Мишустин провел спецсовещание по противодействию вирусной угрозе из Китая, утвердив оперативный штаб, который должен координировать взаимодействие различных ведомств, призванных не допустить завод болезни в страну.

Возглавила штаб вице-премьер Татьяна Голикова. Среди 12 членов штаба - министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, заместитель главы МВД России Александр Горовой. На борьбу с угрозой также брошены силы МИД и даже представителя Службы внешней разведки.

В штаб будет стекаться вся актуальная информация по распространению вируса. Здесь же будут разрабатываться рекомендации регионам, которые могут в первую очередь столкнуться с заразой. Это и действия медиков в случае обнаружения вируса, и вопросы изоляции пациентов с подозрением на болезнь. В некоторых приграничных районах штабом уже вводится так называемый «масочный режим», когда в местах скопления людей рекомендовано ходить в респираторах.

Структура под руководством Голиковой будет координировать все необходимые мероприятия на пограничных пунктах пропуска, а также, что самое главное, создание вакцины против этого коронавируса. Китайская сторона уже передала России геном заразы, работы по созданию вакцины ведутся, в том числе - в новосибирском Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Векторе».

Путин провел совещание по предупреждению коронавируса.

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Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань, провинции Хубэй. Тогда эксперты сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Китайским ученым удалось определить источник заражения. Предположительно, им являлся рынок морепродуктов в городе Ухань (подробности)

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