Чем завершится «расследование русских связей» Трампа?

И. о. министра юстиции США Мэттью Уитакер заявил, что расследование «российского дела» спецпрокурором Робертом Мюллером скоро завершится, но для президента Дональда Трампа на самом деле всё только начинается

Автор:

Латышев Сергей

Креатура хозяина Белого дома во главе министерства юстиции США Мэттью Уитакер, ещё не утверждённый Сенатом на этом посту, анонсировал предстоящее завершение «российского дела», омрачающего президентство Дональда Трампа.

Расследование, начавшееся в мае 2017 года, близко к завершению. В скором времени мы рассчитываем получить соответствующий доклад спецпрокурора Мюллера,

- заявил, выступая перед журналистами, Уитакер в эфире телеканала C-Span.

По словам и. о. генпрокурора, он «был полностью информирован о ходе расследования». Уитакер подчеркнул, что оно имеет «четкие рамки», и «всё то, что выходит за рамки этого расследования, может быть рассмотрено министерством юстиции». Ставленник Трампа изъявил желание заняться этим: «Мы уже получили соответствующие обращения от различных комитетов Конгресса, и мы изучим эти вопросы».

Трампа это спасёт?

В начале января текущего года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне на полгода продлил срок «расследования» Мюллера. Данное решение было вынесено за сутки до истечения срока полномочий группы спецпрокурора. В подобных делах он составляет 18 месяцев и может быть продлён максимум на полгода, что уже и произошло. Если прибавить шесть месяцев к январю этого года, то мы получим срок, в течение которого расследование «русских связей» Трампа должно быть в любом случае завершено.

И. о. главы Минюста США Мэттью Уитакер получил эту должность, так как хотел закрыть «расследование» Мюллера, но совершенно не факт, что у него получится спасти президента Трампа. Фото: www.globallookpress.com

Однако, судя по заявлению Уитакера, он собирается поставить точку в этом деле значительно раньше. А вот получится ли у него это, это уже другой вопрос, и вероятный ответ на него скорее отрицательный, чем положительный. Ангажированный «Глубинным государством» и являющийся одновременно его виднейшим представителем спецпрокурор Мюллер со своими «костоломами» не для того с мая 2015 года, используя нередко противозаконные методы, «нарыл» груды «компромата» на самого Трампа, членов его семьи и окружение, чтобы просто так положить всё это под сукно. Ему и тем, кто стоит за ним, нужна голова Трампа, а не просто испорченные президенту нервы.