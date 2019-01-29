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Чем завершится «расследование русских связей» Трампа?
29 января 2019, 15:24 • 48 • В мире
И. о. министра юстиции США Мэттью Уитакер заявил, что расследование «российского дела» спецпрокурором Робертом Мюллером скоро завершится, но для президента Дональда Трампа на самом деле всё только начинается
Автор:
Латышев Сергей
Креатура хозяина Белого дома во главе министерства юстиции США Мэттью Уитакер, ещё не утверждённый Сенатом на этом посту, анонсировал предстоящее завершение «российского дела», омрачающего президентство Дональда Трампа.
- заявил, выступая перед журналистами, Уитакер в эфире телеканала C-Span.
По словам и. о. генпрокурора, он «был полностью информирован о ходе расследования». Уитакер подчеркнул, что оно имеет «четкие рамки», и «всё то, что выходит за рамки этого расследования, может быть рассмотрено министерством юстиции». Ставленник Трампа изъявил желание заняться этим: «Мы уже получили соответствующие обращения от различных комитетов Конгресса, и мы изучим эти вопросы».
Трампа это спасёт?
В начале января текущего года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне на полгода продлил срок «расследования» Мюллера. Данное решение было вынесено за сутки до истечения срока полномочий группы спецпрокурора. В подобных делах он составляет 18 месяцев и может быть продлён максимум на полгода, что уже и произошло. Если прибавить шесть месяцев к январю этого года, то мы получим срок, в течение которого расследование «русских связей» Трампа должно быть в любом случае завершено.
И. о. главы Минюста США Мэттью Уитакер получил эту должность, так как хотел закрыть «расследование» Мюллера, но совершенно не факт, что у него получится спасти президента Трампа. Фото: www.globallookpress.com
Однако, судя по заявлению Уитакера, он собирается поставить точку в этом деле значительно раньше. А вот получится ли у него это, это уже другой вопрос, и вероятный ответ на него скорее отрицательный, чем положительный. Ангажированный «Глубинным государством» и являющийся одновременно его виднейшим представителем спецпрокурор Мюллер со своими «костоломами» не для того с мая 2015 года, используя нередко противозаконные методы, «нарыл» груды «компромата» на самого Трампа, членов его семьи и окружение, чтобы просто так положить всё это под сукно. Ему и тем, кто стоит за ним, нужна голова Трампа, а не просто испорченные президенту нервы.
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