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Чем запастись для карантина: В Германии до килограмма подсчитали необходимые продукты

20 марта 2020, 22:35  •  93 • В мире
Немцы готовятся к 10-дневному карантину. В связи с этим власти Германии представили список продуктов, которыми нужно запастись на этот период. В него включены крупы, мясо, рыба, яйца, молочная продукция, сладкое, бульонные кубики и многое другое.
Немецкие власти опубликовали перечень продуктов, которыми стоит запастись в период карантина. Туда, помимо питьевой воды, вошли крупы, хлеб, макароны, орехи, консервированные овощи и фрукты, молочные продукты, мясо, овощи и многое другое. Утверждается, что при таком рационе можно избежать проникновения коронавирусной инфекции в организм.
Кроме того, в предложенном списке упоминаются сухофрукты, мука, мед, сахар, шоколад, печенье и бульонные кубики.
Уточняется, что на одного человека на время 10-дневного карантина в первую очередь необходимо предусмотреть порядка 20 литров воды, около 1,5 кг рыбы, мяса и яиц, а также 3,5 кг крупы, риса, макарон, хлеба и картофеля. Кроме того, важно запастись 2,5 кг орехов и овощных консервов и 4 кг консервированных фруктов и сухофруктов.
По словам составителей, в период карантина человеческому организму особенно необходимо усваивать положенное количество всех важных для нормальной жизнедеятельности питательных веществ и витаминов.

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