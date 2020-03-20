Чем запастись для карантина: В Германии до килограмма подсчитали необходимые продукты

Немецкие власти опубликовали перечень продуктов, которыми стоит запастись в период карантина. Туда, помимо питьевой воды, вошли крупы, хлеб, макароны, орехи, консервированные овощи и фрукты, молочные продукты, мясо, овощи и многое другое. Утверждается, что при таком рационе можно избежать проникновения коронавирусной инфекции в организм.

Кроме того, в предложенном списке упоминаются сухофрукты, мука, мед, сахар, шоколад, печенье и бульонные кубики.

Уточняется, что на одного человека на время 10-дневного карантина в первую очередь необходимо предусмотреть порядка 20 литров воды, около 1,5 кг рыбы, мяса и яиц, а также 3,5 кг крупы, риса, макарон, хлеба и картофеля. Кроме того, важно запастись 2,5 кг орехов и овощных консервов и 4 кг консервированных фруктов и сухофруктов.

По словам составителей, в период карантина человеческому организму особенно необходимо усваивать положенное количество всех важных для нормальной жизнедеятельности питательных веществ и витаминов.