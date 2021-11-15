Чем заняты депутаты Госдумы, кроме делёжки портфелей и охоты на лосей • 119 • Аналитика 12 ноября завершился первый месяц работы очередного состава Государственной Думы. Однако за это время депутаты уже успели оскандалиться. Кто своей законотворческой деятельностью, а кто поведением вне стен парламента. Похоже, закладывается тренд? Скандалом запахло на самом же первом заседании. Дело в том, что 23 парламентария не явились на свои рабочие места. Такое случалось и раньше, но не в таких масштабах. Например, в первом заседании прошлого созыва не участвовали лишь пять человек. Почему же прогульщиков становится всё больше и больше? Возможно, причина в том, что в новом составе Госдумы как никогда много предпринимателей-миллионеров. Неудивительно, если у кого-то из них нашлись дела поважнее, нежели участие в сессии. Другую версию выдвинул депутат Жириновский: «Они что? Прогуляли первое заседание? Да они бы с радостью пришли. Они больны этой страшной болезнью». Видимо, лидер ЛДПР намекал на ковид. И тут же использовал ситуацию как предлог для того, чтобы протолкнуть идею строительства нового парламентского центра. «Вот так сидеть нельзя! Должна быть дистанция полтора метра!» – указал главный либерал-демократ парламента. Напомним, что новое, более просторное здание для Думы и Совфеда в Мневниках хотели начать строить ещё в 2015 году, но необходимых для этого 1,5 млрд долларов в бюджете не нашлось. Найдутся ли сейчас? Любой близкий к власти олигарх мечтал бы освоить такой бюджет. Главное – поесть и поспать Жириновский не единственный, кто в первую очередь озаботился депутатским бытом. Коммунист Николай Харитонов возмутился, что в Думе нет нормального питания и потому депутаты вынуждены «нести на плечах» еду из ближайшего кафе и терпеть очереди в «магазинчике». Здесь нужно пояснить, что с незапамятных времён в Госдуме имеется столовая, цены в которой, казалось, застыли на уровне брежневского застоя. С учётом того, что средняя зарплата депутата составляет около 500 тыс. рублей, можно сказать, что кормили парламентариев почти даром. Однако из-за антиковидных мер столовая закрыта уже с середины лета, отчего коммунист Харитонов со товарищи, видимо, недоедает. В свою очередь новоиспечённый депутат Госдумы эрудит Анатолий Вассерман возмутился тем, что на работу в парламент приходится приходить слишком рано. Заседания начинаются в 10 утра, и к этому времени, по словам Вассермана, депутаты не успевают выспаться, отчего приходят на работу сонными. «В такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, всё никак не привыкну», – пожаловался идейный девственник. А может быть, проблема в том, что депутаты вместо сна занимаются чёрт знает чем? Так, поздно ночью 29 октября в заказнике в Саратовской области как бы случайно оказавшимися там силовиками был задержан депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Как сообщается, он мог быть пьян, а в багажнике его автомобиля находилась разделанная туша лося. Коллеги по партии теперь стараются выставить Рашкина наивным человеком, который просто совершил глупость. «Он в этом смысле очень – ну, «примитивный» – это грубо, конечно, но очень-очень простой человек», – высказался о коллеге депутат Синельщиков, которому лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил расследовать скандальный инцидент. Хотя политическая подоплёка здесь лезет из всех щелей: по результатам выборов в Мосгордуму Рашкин публично поблагодарил ныне признанного экстремистом Навального за организацию «умного голосования», направленного против кандидатов от ЕР. Да и вёл себя слишком независимо, мешая Геннадию Зюганову спокойно доживать старость в особняке санатория управделами президента. И зачем, скажите, нужен такой смутьян? Достижения в социальной политике Череда скандалов продолжилась исключением из партии единоросса Евгения Марченко (на фото справа). Такое решение принял президиум генсовета ЕР за то, что Марченко проголосовал против принятия проекта бюджета в первом чтении, тогда как фракция постановила поддержать документ. Невольно возникает вопрос: если депутаты всё равно несамостоятельны в решениях, может быть, сократить их число раз в 10 или 100? Нетрудно представить, какая будет экономия. Помимо склок главным делом первого месяца в Госдуме стала делёжка портфелей – депутаты решали, кому достанутся руководящие должности в комитетах. Для кого-то это возможность реализовать лоббистский ресурс, а для других просто возможность получать зарплату побольше. Впрочем, в конце концов дело дошло и до законопроектов. Некоторые из них обещают быть источниками новых скандалов и разногласий. К примеру, проект бюджета на следующий год был принят в первом чтении исходя из уровня инфляции 4%. В частности, на такую величину планируется индексация зарплат чиновникам, военным и гражданскому персоналу Минобороны. Между тем уже по итогам этого года инфляция грозит подобраться к 8%. В связи с этим вспоминаются разговоры об индексации пенсии работающим пенсионерам. Ведь у нас теперь даже в Конституции прописано право на индексацию пенсий, и понятно, что работают пенсионеры не от хорошей жизни. Но можно ли ждать прибавку выше тех же 4%? И что такое 4% от медианной пенсии в 13 тыс. рублей? Целых 520 рублей! Очевидно, что текущая инфляция уже съела эту ещё не назначенную прибавку наперёд. Ещё один скандальный поворот в социальной политике: без лишнего шума на ТВ был отклонён законопроект об освобождении ветеранов Великой Отечественной вой­ны от оплаты за коммунальные услуги. Да, автор проекта что-то напутал с названиями разных льготных категорий граждан, но вместо того, чтобы поправить текст (что вполне можно сделать между первым и вторым чтением), инициативу просто отмели. Похожая история произошла и с законопроектом о компенсации по банковским вкладам, которые были открыты в советском Сбербанке до 1991 года. Госбанк тогда перерегистрировали, и он, по сути, стал коммерческой структурой. Обязательства же по долгам перед вкладчиками взял на себя бюджет России, не расплатившись по ним до сих пор. В последние пару лет выплаты вообще приостановлены, поскольку старые правила расчёта компенсаций утратили силу, а новых так никто и не предложил. Внесённый в прошлом году законопроект только усугублял неразбериху в законах и на этом основании был отклонён. Однако вместо него депутаты так ничего и не придумали. Как на этом фоне не вспомнить идею ввести ответственность депутатов за неисполнение своих предвыборных обещаний. Законопроект такой в Госдуме есть. Правда, он уже получил отрицательную оценку экспертов из правительства. Их не устроила главным образом размытость формулировок. А вот здесь как раз ничего удивительного. В последнее время многие законы социально-политической направленности имеют этот недостаток, что отмечалось множеством экспертов. И судя по всему, получается это не случайно. Размытые формулировки удобны, чтобы привлекать к ответственности кого надо, а кого не надо – не привлекать. Так что вокруг законопроекта об ответственности депутатов за свои обещания ещё сохраняется интрига. Подобный закон позволит держать под колпаком уголовного дела почти каждого депутата, ведь многие во время избирательных кампаний обещают с три короба. Однако большинство депутатов, должно быть, понимают, к чему идёт дело, и такой закон скорее всего не примут. Тем временем Похоже, что Государственная дума теряет свой вес среди других органов власти. Складывается впечатление, что депутаты только подмахивают всё, что приходит из правительства или администрации президента, сама же Дума вносит главным образом бесконечные правки в действующие законы, усложняя работу как бизнесу, так и чиновникам на местах. В связи с этим неудивительно, что обладающие мощным личным и административным ресурсом функционеры избегают попадать в число депутатов. Показательный пример – «паровозы» «Единой России», которые на финише избирательной кампании «сошли с рельсов». В первую очередь речь идёт о губернаторах и полпредах президента в федеральных округах. А ведь именно они возглавляли региональные списки. Исключением стал только разве что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Говорят, на губернаторском посту он не вполне устраивал кремлёвских кураторов в силу своих деловых качеств. Да и губернатором он стал, можно сказать, по недоразумению, когда основной конкурент Светланы Орловой коммунист Максим Шевченко не был допущен к выборам. Владимирцы в 2018 году проголосовали против Орловой, в результате член ЛДПР Сипягин сел в губернаторское кресло. История очень похожа на то, как другой подопечный Жириновского Сергей Фургал получил власть в Хабаровске. Вот только Сипягину хватило сообразительности оказаться не в СИЗО, а в Госдуме. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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