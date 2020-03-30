Чем занимаются США в биолабораториях в соседних с РФ и КНР странах? Не знают даже местные власти

Власти РФ обеспокоены некой военно-биологической деятельностью американцев рядом с российскими границами. Об этом пишет агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел РФ.

По его словам, США стоит отказаться от "пропагандистских игр вокруг коронавируса" и прояснить назначение своих лабораторий в близлежащих к России и Китаю государствах.

Он подчеркнул, что то, чем занимаются там американские специалисты, является тайной даже для местных властей. При этом Соединённые Штаты и сами не скрывают, что исследования, которые ведутся в этих лабораториях, финансируются Пентагоном.

В соседних с нами странах Закавказья и Центральной Азии, а последние граничат и с Китаем, расположены биолаборатории, созданные на деньги Вашингтона и с участием командированных оттуда специалистов, - пояснил источник.

Напомним, ранее ряд американских компаний обвинили правительство КНР в пандемии коронавируса. Они даже предъявили иск Пекину, ожидается, что сумма их претензий будет равняться нескольким триллионам долларов.

Между тем китайские власти, напротив, заявляют об американском следе в распространении COVID-19. По их данным, инфекцию могли завезти военные США, которые буквально накануне вспышки болезни - в ноябре 2019 года - были на "Всемирных военных играх" в Ухане, откуда всё и началось.