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Чем занимаются США в биолабораториях в соседних с РФ и КНР странах? Не знают даже местные власти
30 марта 2020, 03:35 • 82 • Политика
Источник в МИД РФ заявил журналистам, что власти обеспокоены некой военно-биологической деятельностью американцев рядом с российскими границами. По его словам, о том, чем занимаются США в своих биолабораториях в соседних с РФ и КНР странах, "не знают даже местные власти".
Власти РФ обеспокоены некой военно-биологической деятельностью американцев рядом с российскими границами. Об этом пишет агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел РФ.
По его словам, США стоит отказаться от "пропагандистских игр вокруг коронавируса" и прояснить назначение своих лабораторий в близлежащих к России и Китаю государствах.
Он подчеркнул, что то, чем занимаются там американские специалисты, является тайной даже для местных властей. При этом Соединённые Штаты и сами не скрывают, что исследования, которые ведутся в этих лабораториях, финансируются Пентагоном.
Напомним, ранее ряд американских компаний обвинили правительство КНР в пандемии коронавируса. Они даже предъявили иск Пекину, ожидается, что сумма их претензий будет равняться нескольким триллионам долларов.
Между тем китайские власти, напротив, заявляют об американском следе в распространении COVID-19. По их данным, инфекцию могли завезти военные США, которые буквально накануне вспышки болезни - в ноябре 2019 года - были на "Всемирных военных играх" в Ухане, откуда всё и началось.
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