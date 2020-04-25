Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал ...
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
«Суки нерусские. Рада кишит коронавирусом» – депутат
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила ...
Главная / Война

Чем занимаются биолаборатории США в Казахстане?

25 апреля 2020, 14:10  •  195 • Война
Работой лабораторий руководят из посольства США в Казахстане
На прошедшей неделе Соединённые Штаты вынуждены были признать существование на Украине американских биолабораторий. Это, безусловно, не было тайной для украинцев, однако признание на фоне пандемии коронавируса вызвало определённые волнения в обществе. Но Украина не одинока – подобные биолаборатории существуют и работают практически во всех бывших республиках Советского Союза.
В том числе и в Казахстане, где также на прошедшей неделе граждане страны выступили с требованием закрыть американскую биолабораторию в Алматы (ЦРЛ). В городе провели опрос, данные которого свидетельствуют – 92% респондентов поддерживают это требование.
Чтобы отвлечь внимание граждан Казахстана от ЦРЛ, американский Центр контроля над заболеваниями (ЦКЗ США) развернул мощную кампанию по поддержке системы здравоохранения региона. Подключили к этому и USAID, пообещав задействовать тысячи волонтёров Красного Полумесяца «для борьбы со слухами», что выглядит достаточно странно на фоне разгорающейся эпидемии в самих США. Удивительное беспокойство или же тому есть причина?
Формально ЦРЛ и НЦООИ (Национальный центр особо опасных инфекций) являются государственными учреждениями Казахстана. Однако руководят работой этих двух центров из посольства США в Нур-Султане и Пентагона.
«Указания исходят из двух кабинетов. Первый – это Отдел по сокращению угроз безопасности (DTRO), подчиняющийся напрямую Департаменту обороны США. Его возглавляет подполковник Стивен Колдер (Steven Calder), который инспектирует НЦООИ и по вопросам исследований, безопасности и финансового контроля. Второй – отдел ЦКЗ по Центрально-Азиатскому региону (ОЦКЗ) при посольстве США. Отделом руководит Дэниэл А. Сингер (Daniel A. Singer), коммандер медицинской службы ВВС США, работавший в эпидемической разведке США»,
– сообщает новостное интернет-издание StanRadar.
Только за последний год НЦООИ посетило минимум 10 официальных представителей военных ведомств США и Германии. Ещё известны имена более 30 учёных из стран НАТО, которые руководили там работами по заказам своих армий.
Официально в центрах работает от 50 до 100 сотрудников, из которых третья часть – американцы и немцы, остальные – граждане Казахстана.
С началом пандемии коронавируса подполковник Сингер разработал рекомендации для казахстанского Минздрава по борьбе с эпидемией. Это удивительно, если учесть, что сегодня в США более 800 тысяч заражённых коронавирусом и более 40 тысяч смертей, а американская система здравоохранения просто не справляется с эпидемией. В то время как в Казахстане менее двух тысяч заболевших и 17 летальных исходов. Возникает вполне справедливый вопрос, кто кому должен разрабатывать рекомендации?
Сегодня ни для кого не секрет, что в лабораториях на территории бывших советских республик изучают заболевания, опасные для человека, но характерные для конкретной местности. Также в этих лабораториях можно делать многое из того, что запрещено на территории самих США, где с 2014 года действует мораторий на финансирование исследований по модификации вирусов. А заодно лаборатории используются Департаментом обороны США и как центры для решения политических и разведывательных задач, отвечающих интересам НАТО.
«Приведённые факты показывают, что проблема американских биолабораторий вышла далеко за пределы военной угрозы. Определённые вопросы вызывает позиция ответственных чиновников министерств науки и образования, которые игнорируют превращение подведомственных учреждений в инструменты вооружённых сил иностранного государства»,
– пишет Stanradar.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



195
Источник
Похожие новости
22 апреля 2020, 14:10
Коронавирус был создан на территории США
22 апреля 2020, 01:10
Как в Польше уничтожали советских пленных
23 апреля 2020, 02:10
В США систематически испытывали биологическое оружие на своём населении
20 апреля 2020, 17:10
Военный киноман. Почему я обязан ненавидеть татар?
18 апреля 2020, 02:10
Маршал Конев и соучастие в вандализме
25 апреля 2020, 01:10
Финские оккупанты против советского наследия
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 апреля 2020, 02:10
Грузия: «Экспорт и туризм на нуле. Зато мы больше не зависим от России» (Обзор ИноСми)
24 апреля 2020, 06:10
"Жратвы осталось на два дня - это Москва. Собянин хочет так по всей России?": Делягин жёстко высказался о пропусках
21 апреля 2020, 05:10
И это только начало: чего еще нам ждать от 2020 года?
18 апреля 2020, 23:35
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
22 апреля 2020, 16:35
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал Ковтуна с шоу
22 апреля 2020, 14:10
Коронавирус был создан на территории США
20 апреля 2020, 22:10
"Это не просто игра в одни ворота": Путин рассказал, чем Италия ответила на помощь России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.