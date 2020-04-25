Чем занимаются биолаборатории США в Казахстане?

Работой лабораторий руководят из посольства США в Казахстане

На прошедшей неделе Соединённые Штаты вынуждены были признать существование на Украине американских биолабораторий. Это, безусловно, не было тайной для украинцев, однако признание на фоне пандемии коронавируса вызвало определённые волнения в обществе. Но Украина не одинока – подобные биолаборатории существуют и работают практически во всех бывших республиках Советского Союза.

В том числе и в Казахстане, где также на прошедшей неделе граждане страны выступили с требованием закрыть американскую биолабораторию в Алматы (ЦРЛ). В городе провели опрос, данные которого свидетельствуют – 92% респондентов поддерживают это требование.

Чтобы отвлечь внимание граждан Казахстана от ЦРЛ, американский Центр контроля над заболеваниями (ЦКЗ США) развернул мощную кампанию по поддержке системы здравоохранения региона. Подключили к этому и USAID, пообещав задействовать тысячи волонтёров Красного Полумесяца «для борьбы со слухами», что выглядит достаточно странно на фоне разгорающейся эпидемии в самих США. Удивительное беспокойство или же тому есть причина?

Формально ЦРЛ и НЦООИ (Национальный центр особо опасных инфекций) являются государственными учреждениями Казахстана. Однако руководят работой этих двух центров из посольства США в Нур-Султане и Пентагона.

«Указания исходят из двух кабинетов. Первый – это Отдел по сокращению угроз безопасности (DTRO), подчиняющийся напрямую Департаменту обороны США. Его возглавляет подполковник Стивен Колдер (Steven Calder), который инспектирует НЦООИ и по вопросам исследований, безопасности и финансового контроля. Второй – отдел ЦКЗ по Центрально-Азиатскому региону (ОЦКЗ) при посольстве США. Отделом руководит Дэниэл А. Сингер (Daniel A. Singer), коммандер медицинской службы ВВС США, работавший в эпидемической разведке США»,

– сообщает новостное интернет-издание StanRadar.

Только за последний год НЦООИ посетило минимум 10 официальных представителей военных ведомств США и Германии. Ещё известны имена более 30 учёных из стран НАТО, которые руководили там работами по заказам своих армий.

Официально в центрах работает от 50 до 100 сотрудников, из которых третья часть – американцы и немцы, остальные – граждане Казахстана.

С началом пандемии коронавируса подполковник Сингер разработал рекомендации для казахстанского Минздрава по борьбе с эпидемией. Это удивительно, если учесть, что сегодня в США более 800 тысяч заражённых коронавирусом и более 40 тысяч смертей, а американская система здравоохранения просто не справляется с эпидемией. В то время как в Казахстане менее двух тысяч заболевших и 17 летальных исходов. Возникает вполне справедливый вопрос, кто кому должен разрабатывать рекомендации?

Сегодня ни для кого не секрет, что в лабораториях на территории бывших советских республик изучают заболевания, опасные для человека, но характерные для конкретной местности. Также в этих лабораториях можно делать многое из того, что запрещено на территории самих США, где с 2014 года действует мораторий на финансирование исследований по модификации вирусов. А заодно лаборатории используются Департаментом обороны США и как центры для решения политических и разведывательных задач, отвечающих интересам НАТО.

«Приведённые факты показывают, что проблема американских биолабораторий вышла далеко за пределы военной угрозы. Определённые вопросы вызывает позиция ответственных чиновников министерств науки и образования, которые игнорируют превращение подведомственных учреждений в инструменты вооружённых сил иностранного государства»,

– пишет Stanradar.