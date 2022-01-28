Чем занимаются биолаборатории США на Украине и в Грузии

Как США «защищают» своих союзников

Соединённые Штаты уже объявили об увеличении своего военного присутствия в странах Восточной Европы – «для защиты» своих европейских союзников. О том, чем грозит такая «защита» рассказала независимая болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева, опубликовав на своём авторском сайте документы, проливающие свет на деятельность Вашингтона на территории двух своих самых верных союзников, которые Штаты и собираются «защищать» – Украины и Грузии.

Это не первое подобное разоблачение известной журналистки, в своё время она опубликовала схемы поставок оружия из Европы боевикам запрещённых в РФ террористических группировок ИГИЛ* и Аль-Каиды* в Сирии и Йемене. На этот раз она рассказывает о работе американских биологических лабораторий в Грузии и на Украине, которые занимаются тем, чем и должны заниматься, – биологическими экспериментами. Вот только проводят их на людях, в данном случае над военнослужащими этих стран.

В Грузии в проекте GG-21 приняли участие 1000 военных.

Проект GG-21 под кодовым названием USAMRU-G, запущенный Пентагоном, рассчитан на пять лет с возможным продлением ещё на три года.

Согласно описанию проекта, у тысячи новобранцев во время прохождения медосмотра взяли 10 мл крови на анализ. Затем эти образцы крови проверили на наличие 14 патогенов, среди которых бацилла сибирской язвы и сальмонелла брюшного тифа. Все образцы крови будут храниться в NCDC (Центр Лугара), а также могут быть отправлены в штаб-квартиру WRAIR в США для будущих исследований, поясняет Диляна Гайтанджиева.

Согласно проекту, результаты анализа крови не будут предоставлены участникам исследования.

Казалось бы, совершенно ничего страшного или секретного, всё вышеописанное ни в коем случае не может привести к смерти военнослужащих. Вот только на документах по этому проекту стоит гриф: «Обо всех случаях смерти добровольцев сообщать в течение 48 часов в грузинский военный госпиталь в Гори», что, несомненно, вызывает вопросы.

Согласно отчёту проекта GG-21, «обо всех случаях смерти добровольцев будет незамедлительно сообщено» грузинскому военному госпиталю и WRAIR, США.

Журналист напоминает, что Центр Лугара в Грузии имеет скандальную репутацию: не так давно в результате работы над программой по борьбе с гепатитом С в Грузии погибло не менее 248 пациентов, во всех документах причина смерти указана как неизвестная. Но, несмотря на скандалы, Центр Лугара продолжает свою работу. А проводят эксперименты там американские военные учёные, которым на территории Грузии предоставлен дипломатический иммунитет. Подчиняется же персонал Центра Лугара Армейскому исследовательскому институту Уолтера Рида (WRAIR).

«Документы, полученные из реестра федеральных контрактов США, показывают, что USAMRU-G расширяет свою деятельность на других союзников США в регионе и «создаёт экспедиционные возможности» в Грузии, Украине, Болгарии, Румынии, Польше, Латвии и любых других местах в будущем. Следующий проект USAMRU-G, связанный с биологическими тестами на солдатах, должен начаться в марте этого года в Болгарском военном госпитале в Софии»,

– пишет журналист.

На Украине запущен аналогичный проект – UP-8. Согласно документам, проект этот направлен на изучение распространения вируса конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) и хантавирусов на Украине, а также изучает дифференциальную диагностику у пациентов с подозрение на лептоспироз. Проект этот работает с 2017 года.

За это время были взяты образцы крови у 4400 военнослужащих в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Как и в Грузии, всё выглядит достаточно безобидно кроме того, что здесь также присутствует обязательство сообщать в течение 24 часов «обо всех серьёзных инцидентах, в том числе со смертельным исходом».

«Все случаи смерти субъектов исследования, которые подозреваются или связаны с исследовательскими процедурами, должны быть доведены до сведения комитетов по биоэтике в США и Украине»,

– говорится в документах проекта.

Проект УП-8: «О серьёзных происшествиях, в том числе со смертельным исходом, следует сообщать в течение 24 часов. Все случаи смерти субъектов исследования, которые подозреваются или связаны с исследовательскими процедурами, должны быть доведены до сведения комитетов по биоэтике в США и Украине».

Согласно информации, полученной из реестра федеральных контрактов США, DTRA выделило 80 миллионов долларов США на биологические исследования на Украине по состоянию на 30 июля 2020 год. Программой занимается американская компания Black & Veatch Special Projects Corp.

По сведениям, полученным Диляной Гайтанджиевой, ещё одним подрядчиком DTRA, работающим на Украине, является компания CH2M Hill. Американская компания получила контракт на $22,8 млн. (2020-2023 годы) на реконструкцию и оснащение двух биолабораторий: Государственного научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киевская ИЛД) и Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов.

Остаётся только отметить, что, согласно двусторонним соглашениям, и в Грузии, и на Украине в том случае, если по вине американских учёных, работающих над проектами DTRA, погибнет местное население, учёных нельзя привлечь к ответственности.

«Кроме того, согласно Соглашению между США и Украиной, претензии третьих лиц в связи со смертью и травмами на Украине, возникшие в результате действий или бездействия любых сотрудников Соединённых Штатов, связанных с работой по настоящему Соглашению, относятся к сфере ответственности Украины»,

– завершает свою статью Диляна Гайтанджиева.