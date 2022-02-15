Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
В Донецке разгадали действия Запада. Теперь понятно, куда перенесут столицу Укра...
"Чёрная" схема: Стало известно, куда ушло западное оружие с Украины
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
Главная / Политика

Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом

15 февраля 2022, 01:10  •  97 • Политика
Журналистка Юлия Витязева удивилась тому, что приходится делать в Киеве канцлеру ФРГ Шольцу.
Журналистка Юлия Витязева удивилась обстоятельствам визита в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца.
На видео видно, как канцлер в одиночку ставит лампадку к мемориалу погибшим во время госпереворота в Киеве в 2014 году.
В Киеве немецкого канцлера потащили на Майдан к мемориалу "небесной сотне". Завтра в Москве он будет стоять у Вечного огня в Александровском саду,
- написала журналистка.
Напомним, в "небесную сотню" пришедшие к власти в 2014 году силы записали множество совершенно случайных людей, в том числе погибших в пьяных драках в Киеве.
Вечный огонь в Москве - памятник миллионам погибших в Великой Отечественной войне.
"Скажите мне, что я сплю, что всё это - не более чем дичайший кошмарный сон и в реальности ничего из этого не происходит", - добавила Юлия Витязева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


97
Источник
Похожие новости
14 февраля 2022, 23:25
Кедми дал трагичный прогноз, расшифровав заявление Путина
14 февраля 2022, 23:25
Почему США перенесли посольство во Львов: Ответ оказался простым
14 февраля 2022, 21:40
Ответ на реакцию: что содержит документ США по гарантиям безопасности
14 февраля 2022, 21:05
Генсек ООН уделил Лаврову больше времени, чем главе МИД Украины
14 февраля 2022, 23:25
Зеленский предложил отпраздновать обещанное США вторжение: Вывесить флаги и надеть ленты
14 февраля 2022, 23:25
Спецслужбы рядом: Европейский эксперт раскрыл, кто работает в Deutsche Welle
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 февраля 2022, 23:25
Кедми дал трагичный прогноз, расшифровав заявление Путина
14 февраля 2022, 23:25
Почему США перенесли посольство во Львов: Ответ оказался простым
14 февраля 2022, 22:45
Заморский гость: зачем Зеленский попросил Байдена приехать на Украину «в ближайшие дн...
14 февраля 2022, 23:25
Зеленский предложил отпраздновать обещанное США вторжение: Вывесить флаги и надеть ле...
14 февраля 2022, 23:25
Спецслужбы рядом: Европейский эксперт раскрыл, кто работает в Deutsche Welle
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2022, 02:05
Слова русского посла привели в негодование румынских коллег
12 февраля 2022, 14:15
"Англичанка гадит": Хотела русским, получилось – себе. Хохотали даже британцы
08 февраля 2022, 16:55
Кива похоронил Украину. Совсем: "Всё, больше нет"
08 февраля 2022, 13:25
Украина изощрённо наказала живущую на Украине мать героя Донбасса
09 февраля 2022, 13:55
НАТО превзошло по хамству даже США. Теперь решение будет принимать лично Путин
09 февраля 2022, 16:15
Как задержанный сотрудник СБУ Олег Сугерей, организовавший убийство Михаила Толстых, улизнул из Донецка
13 февраля 2022, 08:55
Сорос не помог премьер-министру – пришлось бежать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.