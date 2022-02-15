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Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
15 февраля 2022, 01:10 • 97 • Политика
Журналистка Юлия Витязева удивилась тому, что приходится делать в Киеве канцлеру ФРГ Шольцу.
Журналистка Юлия Витязева удивилась обстоятельствам визита в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца.
На видео видно, как канцлер в одиночку ставит лампадку к мемориалу погибшим во время госпереворота в Киеве в 2014 году.
- написала журналистка.
Напомним, в "небесную сотню" пришедшие к власти в 2014 году силы записали множество совершенно случайных людей, в том числе погибших в пьяных драках в Киеве.
Вечный огонь в Москве - памятник миллионам погибших в Великой Отечественной войне.
"Скажите мне, что я сплю, что всё это - не более чем дичайший кошмарный сон и в реальности ничего из этого не происходит", - добавила Юлия Витязева.
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