Чем закончится "воздушная война" с Западом: Политолог назвал главного победителя

Россия не согласовала рейсы Austrian Airlines и Air France в обход Белоруссии. "Победителем в этой ситуации является Белоруссия", - считает политолог Валерий Коровин.

Россия не разрешила рейсу австрийской авиакомпании Austrian Airlines прибыть в Москву не через Белоруссию. Чем закончится "воздушная война" и кто станет её победителем, рассказал Царьграду политолог Валерий Коровин.

По его мнению, главным победителем во всей этой истории станет Белоруссия. Потому что она шаг за шагом последовательно отстаивает свой суверенитет и отбивает у злопыхателей всякое желание пытаться повторять попытки дестабилизировать государство и свергнуть действующую власть.

И то, что мы наблюдаем сегодня, есть поведение суверенного государства, коим является Белоруссия, и государства, которое солидаризируется в этом с Белоруссией, укрепляя её суверенитет и геополитическую субъектность, коим является Россия. Россия ведёт себя как союзник, солидарна, дружественна и при этом в рамках закона,

- сказал Валерий Коровин в интервью Царьграду.

Поэтому политолог считает, что Европа должна быть обижена только на себя, так как ведёт себя как раз несуверенно. Она подыгрывает ЦРУ, разрушавшему Белоруссию в течение многих десятилетий, и Госдепу США, который просто обманул Лукашенко, обещав ему стабильность и беспроблемный транзит власти, добавляет эксперт.