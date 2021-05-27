|
Чем закончится "воздушная война" с Западом: Политолог назвал главного победителя
27 мая 2021, 19:45 • 344 • Политика
Россия не согласовала рейсы Austrian Airlines и Air France в обход Белоруссии. "Победителем в этой ситуации является Белоруссия", - считает политолог Валерий Коровин.
Россия не разрешила рейсу австрийской авиакомпании Austrian Airlines прибыть в Москву не через Белоруссию. Чем закончится "воздушная война" и кто станет её победителем, рассказал Царьграду политолог Валерий Коровин.
По его мнению, главным победителем во всей этой истории станет Белоруссия. Потому что она шаг за шагом последовательно отстаивает свой суверенитет и отбивает у злопыхателей всякое желание пытаться повторять попытки дестабилизировать государство и свергнуть действующую власть.
- сказал Валерий Коровин в интервью Царьграду.
Поэтому политолог считает, что Европа должна быть обижена только на себя, так как ведёт себя как раз несуверенно. Она подыгрывает ЦРУ, разрушавшему Белоруссию в течение многих десятилетий, и Госдепу США, который просто обманул Лукашенко, обещав ему стабильность и беспроблемный транзит власти, добавляет эксперт.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
344
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 мая 2021, 07:15
|
23 мая 2021, 10:20
|
23 мая 2021, 03:55
|
24 мая 2021, 06:30
|
25 мая 2021, 00:50
|
23 мая 2021, 03:55
|
23 мая 2021, 18:35