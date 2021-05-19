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Чем закончится "финт ушами" США в Крыму: Военный эксперт предсказывает фиаско

19 мая 2021, 23:50  •  48 • Политика
Business Insider сообщил об имитации конфликта с Россией на учениях НАТО с высадкой "морских котиков" США в Крыму. "Финт ушами" у США в Крыму не пройдёт. Такая спецоперация приведёт к международному скандалу и закончится фиаско для сил НАТО", - уверен военный эксперт Василий Дандыкин.
Военные США провели учения по высадке "морских котиков" в Крыму. Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, чем в реальности обернётся подобная атака сил НАТО на полуостров.
Речь идёт об учениях НАТО Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 в Восточной Европе. Одной из задач этих учений была отработка "полномасштабного конфликта" с Россией, сообщает портал Business Insider. Отмечается, что Крым якобы является "идеальной площадкой" для высадки военно-морских сил США.
Комментируя данную информацию, Василий Дандыкин указал, что у России в Крыму имеются силы специальных операций, а также противодиверсионные силы, задача которых как раз таки отражать атаки тех, кто собирается напасть из-под воды. Кроме того, на полуострове работает разведка России, развернут полк ВДВ, и это не считая подразделений Росгвардии и Службы безопасности, добавил эксперт.
Поэтому "финт ушами" у США в Крыму не пройдёт. Такая спецоперация приведёт к международному скандалу и закончится фиаско для сил НАТО - это однозначно,
- сказал Василий Дандыкин в беседе РИА ФАН.
Он добавил, что Россия совсем недавно провела собственные учения в Крыму. Они показали, что Вооружённые силы России готовы к любому развитию, подчеркнул военный эксперт.

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