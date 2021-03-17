Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего н...
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
Главная / Политика

Чем закончится президентство Зеленского: прогноз Вассермана

17 марта 2021, 12:10  •  407 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Эксперт заметил схожесть действий нынешнего и прошлого украинских лидеров
Анатолий Вассерман порассуждал о будущем президентстве Владимира Зеленского в интервью изданию Украина.ру. Как считает знаменитый энциклопедист, нынешний президент Украины может удержаться у власти до конца срока лишь благодаря поддержке США, а далее “его выкинут как отработанный материал”.
Эксперт добавил, что Зеленский вряд ли сможет пойти на физическое устранение оппонентов. Такая тактика не часто дает положительный результат, поскольку для этого нужно взаимодействие большого количества людей, каждый из которых дает себе отчет, что совершает преступление.
Сравнивая Зеленского с его предшественником – Петром Порошенко – Вассерман заявил, что оба политика различаются как личности, но обстоятельства обязывают их действовать одинаково.
Ранее политолог Андрей Головачев высказался, что Зеленского ждет участь его предшественника – он уйдет, как и Порошенко. По мнению эксперта, Зеленский сам подписал себе приговор, когда из миротворца превратился в националиста.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



407
Источник
Похожие новости
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
17 марта 2021, 00:15
Эксперт раскрыл главную украинскую угрозу для Крыма: "Превосходно владеют русским языком"
17 марта 2021, 02:05
Израиль нанёс ночной авиаудар по Дамаску: ПВО перехватывают ракеты - видео
17 марта 2021, 12:10
"Загадочное заявление" расшифровано: США попадут в яму, куда столкнули СССР
17 марта 2021, 00:15
Захарова высмеяла министра культуры Украины: Обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой"...
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговори...
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворо...
17 марта 2021, 03:55
Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2021, 01:50
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байдена
12 марта 2021, 19:25
Вкус галстука Саакашвили во рту президента Украины. Россия сказала своё слово
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
14 марта 2021, 21:50
«Россия готова к открытому вводу войск на Украину»: свежие данные из Киева
12 марта 2021, 04:45
"Весь мир ставит опыты на людях": Американцы раскрыли, почему "Спутник V" уникальна
13 марта 2021, 18:20
Детальный план войны в Донбассе расписан: Россию хотят схлестнуть со старым врагом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.