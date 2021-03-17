Чем закончится президентство Зеленского: прогноз Вассермана

Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Эксперт заметил схожесть действий нынешнего и прошлого украинских лидеров

Анатолий Вассерман порассуждал о будущем президентстве Владимира Зеленского в интервью изданию Украина.ру. Как считает знаменитый энциклопедист, нынешний президент Украины может удержаться у власти до конца срока лишь благодаря поддержке США, а далее “его выкинут как отработанный материал”.

Эксперт добавил, что Зеленский вряд ли сможет пойти на физическое устранение оппонентов. Такая тактика не часто дает положительный результат, поскольку для этого нужно взаимодействие большого количества людей, каждый из которых дает себе отчет, что совершает преступление.

Сравнивая Зеленского с его предшественником – Петром Порошенко – Вассерман заявил, что оба политика различаются как личности, но обстоятельства обязывают их действовать одинаково.

Ранее политолог Андрей Головачев высказался, что Зеленского ждет участь его предшественника – он уйдет, как и Порошенко. По мнению эксперта, Зеленский сам подписал себе приговор, когда из миротворца превратился в националиста.