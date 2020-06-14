Чем закончится попытка конвоировать Трампа из Белого дома? • 186 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Президент США Дональд Трамп на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото Будет практически чудом, если президентские выборы 3 ноября выявят победителя, — пока что все идет к тому, что этот день окончательно расколет Америку, лишив легитимности будущего президента. Да, немалая часть американцев и большая часть истеблишмента, по сути, не признавали (и не признают) своим президентом и Дональда Трампа — но юридически они все-таки считают его главой государства. Сейчас же ставки выросли — речь идет уже о непризнании самих результатов выборов. Нынешние волнения не просто увеличили вероятность подобного развития событий — они резко взвинтили градус напряженности и особенно риторику взаимной ненависти. Причем ставку на "больше ада" делают противники Трампа — хотя после стольких лет обвинений его в чем угодно, начиная от русских связей до женоненавистничества, казалось, что ничего нового придумать уже нельзя. Но сейчас мы видим, как рождается новое обвинение в адрес Трампа — которое имеет все шансы стать ключевым, затмив собой "потакание Путину" и даже расизм. Трампа объявляют узурпатором власти — не потому, что он в 2016-м выиграл выборы благодаря русскому вмешательству (это самой собой), а потому, что он не собирается признавать результаты выборов 2020 года. Это теперь, по сути, официальная позиция демпартии. Джо Байден еще в апреле пугал американцев тем, что из-за коронавируса Трамп "попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то обоснование, почему они не могут быть проведены", — это были абсолютно надуманные обвинения, но, как оказалось, бывший вице-президент лишь разминался. В пятницу в эфире CNN Байден заявил, что больше всего беспокоит, что "действующий президент попытается украсть выборы" (в частности потому, что Трамп называет голосование по почте мошенничеством), а когда его спросили, рассматривает ли он возможность, что Трамп может отказаться покинуть свой пост, Байден не только согласился с таким предположением, но и предсказал развитие событий: "Я чертовски горд нашими военными. <…> Я обещаю, я абсолютно убежден, что они очень быстро выпроводят его из Белого дома". Причиной своей гордости Байден назвал то, что многие видные военные, включая работавших с Трампом, критиковали реакцию президента на протесты и погромы, охватившие Америку после гибели Джорджа Флойда, и его угрозу использовать армию для подавления беспорядков. Ну и вообще, рассказал Байден, "множество рядовых военнослужащих говорят, что США — не милитаристское государство". Действительно, бывший министр обороны в администрации Трампа Джеймс Мэттис на прошлой неделе заявил, что протесты справедливы, а Трамп даже не делает вид, что пытается объединить американский народ: "Когда я поступал на военную службу, около 50 лет назад, я дал клятву поддерживать и защищать Конституцию. Я никогда не думал, что войскам, принимающим ту же самую присягу, когда-либо будут отдавать приказы нарушать конституционные права своих сограждан — и уж тем более обеспечивать избранному главнокомандующему возможность поучаствовать в странной фотосессии в окружении военного руководства". Речь о посещении Трампом 1 июня вашингтонской церкви Святого Иоанна, которую накануне подожгли погромщики, — вместе с ним был, в частности, и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. В тот день Трамп призвал губернаторов и мэров навести порядок (ведь полиция и нацгвардия подчиняются им), пообещав, если они не справятся, применить против погромщиков то, что есть в его распоряжении, то есть армию, — но его слова повернули так, будто бы он угрожал бросить войска на мирных демонстрантов. Пресса и либеральный истеблишмент стали стыдить "соучастников преступления" — особенно досталось военным. И генерал Милли в итоге "признал свои ошибки": "Я не должен был быть там. <…> Мое присутствие в тот момент и в той обстановке создало ощущение того, что военные вовлечены во внутреннюю политику". То есть наведение порядка в стране, за что отвечает в том числе и президент — Верховный главнокомандующий, — приравнивается к внутриполитической борьбе, внутренним делам? Понятно, что Трамп не собирался бросать войска против демонстрантов, он просто хотел заставить местные власти (большая часть которых, кстати, принадлежат к демократам, потому что именно в их штатах и городах были — и местами продолжаются — самые сильные беспорядки) навести порядок. И добился этого — пусть и угрозой применить войска. Но в результате от него отвернулась армия? Вот и министр обороны Марк Эспер (сам не военный, а гражданский) прямо заявил, что не поддерживает применение закона "О противодействии мятежу" для подавления гражданских волнений, — за подобные высказывания Трамп якобы даже подумывал его уволить. На самом деле, отношения Трампа с армией гораздо сложней. Никто от него не отворачивался — потому что как среди действующих военных, так и среди отставников и ветеранов его поддержка всегда была велика. Большинство военных проголосует за Трампа и в ноябре — а нынешние беспорядки лишь увеличат его рейтинг в армии. Трамп привлек в свою администрацию едва ли не больше генералов, чем кто-либо из его предшественников в новейшей истории, — и хотя со многими из них он в итоге расстался (по своей вине, из-за происков врагов или из-за расхождений во взглядах), армейское командование априори относится к Трампу лучше, чем к противостоящему ему насквозь коррумпированному "вашингтонскому болоту". Но о чем тогда говорит Байден? Почему он грозит Трампу вмешательством армии? Потому, что хочет представить Трампа как нарушителя законов, как человека, презирающего волю американского народа: вот в ноябре народ выберет президентом Байдена (а по-другому же и быть не может — вы посмотрите, до чего довел страну этот "друг Путина"), а Трамп откажется признавать итоги выборов. Что останется делать армии? Только вмешаться для защиты американской демократии от сумасшедшего тирана. Подобный расчет был бы оправдан, если бы дело действительно шло к тому, чтобы Трамп узурпировал власть — отказался признать итоги выборов 3 ноября и передавать власть новому президенту. Тогда появление 20 января 2021 года в Белом доме группы военных для конвоирования (а именно так можно перевести слова Байдена) президента было бы хоть как-то объяснимо — и то лишь в том случае, если перестанут работать все остальные институты власти и их решения не будут выполняться. То есть суды и конгресс признают итоги выборов, а один лишь Трамп отказывается. ФБР и прочие федеральные силовые службы тоже почему-то бездействуют — и тут на сцену приходится выйти военным — как последним защитникам американской демократии. Чтобы не доводить дело до последнего, не призывать вооруженный народ свергнуть тирана. Но ситуация в Штатах развивается в прямо противоположном направлении: это не Трамп собирается украсть победу, а его хотят лишить законной власти. Причем делают это с того самого дня, когда 8 ноября 2016 года он победил на выборах, — пока что, судя по тому же делу Майкла Флинна, видны лишь мелкие детали самого настоящего заговора, который был составлен на "вашингтонском болоте". Трампа все годы загоняли в угол, травили, подставляли, перевирали — но не сумели лишить власти даже надуманным импичментом. Сейчас все идет к его переизбранию на второй срок — что бы ни показывали опросы (которые ошибались и в 2016-м, не говоря уже о том, что судьбу выборов определяет не общенациональный рейтинг, а голосование лишь в нескольких так называемых колеблющихся штатах). Допустить переизбрание Трампа для "вашингтонского болота" совершенно невозможно — к тому же на втором сроке президент может получить еще и трампистский (не путать с республиканским) конгресс. Поэтому Трампу будет дан последний и решительный бой — в котором его нужно победить любой ценой. Саакашвили раскрыл, как вырастет украинская экономика Расовые и социальные волнения станут поводом к раскачиванию антитрампистской кампании — а то, что за это придется заплатить ростом реальной напряженности в обществе и углублением даже не поляризации, а раскола Америки, ну так это же Трамп виноват. Зачем он вообще избрался президентом — вот из-за него все так и обострилось! Подобная извращенная логика свойственна немалой части борцов с Трампом, не желающих признать, что Трамп — это не болезнь, а ее следствие. Можно не считать его лекарством — но нужно быть слепым, чтобы не видеть причин заболевания. А они в том, что традиционные элиты, типичным представителем которых является Джо Байден, полностью оторвались от проблем и ценностей обычного рядового американца, будь он белым или черным, гражданским или военным. Попытавшись украсть в ноябре победу у Трампа, "вашингтонское болото" утопит всех: и само себя, и ту Америку, которую пытается вытащить из трясины ее нынешний президент. Сценарий уже понятен: в ходе подсчета голосов на выборах 3 ноября будут подвешены несколько спорных округов, а в итоге и штатов (для этого в том числе пригодятся и махинации с голосованием по почте). Таким образом, Трамп не сможет быть объявлен победителем — будут суды, пересчет бюллетеней. В результате все затянется на несколько недель, а тем временем пресса будет писать о все более вероятной победе Байдена, по стране начнутся демонстрации против Трампа и с требованием обеспечить "мирную передачу" власти, которой, естественно, угрожает "узурпатор". Если Трамп упрется и будет стоять до конца, не отказываясь от борьбы за свою победу, — начнется кампания гражданского неповиновения. После чего на улицы выйдут уже и сторонники Трампа — рассерженные белые работяги. Многие — с оружием в руках. Каким образом можно сорвать этот сценарий? Только уверенной победой Трампа в большей части колеблющихся штатов. Правда, и в этом случае у "вашингтонского болота" останется запасной сценарий: вывести людей на улицы уже 4 ноября. Начать захватывать органы власти, требовать от парламентов штатов не признавать Трампа. Но это уже будет прямым восстанием, против которого у Трампа будут все основания применить тот самый закон о мятеже 1807 года. Или же уйти, уступив дорогу не Байдену с "вашингтонского болота", не армии, а процессу развала США. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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