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Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Мнение Поддубного

05 августа 2020, 22:45  •  343 • Политика
Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Своё мнение по этому поводу выразил военный журналист Евгений Поддубный. Он также заметил, что в действительности единственным гарантом суверенитета Белоруссии является Россия.
Военный журналист Евгений Поддубный в эфире передачи "60 минут" на "России 1" оценил нынешнюю обстановку в Белоруссии.
Он, в частности, выразил своё мнение по поводу задержания якобы бойцов ЧВК Вагнера в Минске. Журналист считает, что этот инцидент решится сам собой после завершения в республике президентских выборов.
Тогда страна пройдёт критический для себя этап, и власти постараются свести данное происшествие с задержанием граждан России к простому недоразумению. По словам Поддубного, похожие эпизоды уже происходили не раз.
Также он обратил внимание на заявление госсекретаря США Майка Помпео по поводу суверенитета Белоруссии. Журналист заметил, что из уст главы американского Госдепа это слово звучит "совсем комично".
Единственный гарант суверенитета Белоруссии - это Россия, - подчеркнул Поддубный.

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