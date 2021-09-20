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Чем заболел Дмитрий Медведев?

20 сентября 2021, 13:35  •  135 • Политика
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал отсутствие Дмитрия Медведева в штабе партии после завершения голосования.
Заместитель председателя Совета безопасности России и председатель "ЕР" Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб партии после окончания в стране трёхдневного голосования по выборам депутатов от "Единой России".
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак пояснил, что Дмитрий Медведев заболел. По словам Турчака, у главы партии "сильный кашель".
"Я же сказал, что он приболел, просто сильный кашель. Надеюсь, что он скоро поправится", - ответил Турчак на вопрос, не стал ли коронавирус причиной отсутствия Медведева.
Дмитрий Медведев традиционно подводит итоги избирательной кампании партии в штабе. Также политик общается по видеосвязи с представителями региональных штабов: ему докладывают о ходе подсчёта голосов, итогах кампании и предварительных результатах выборов. Отсутствие Медведева стало первым с момента появления такого формата мероприятий.
По результатам обработки ЦИК 95,06% протоколов с участков, "Единая Россия" набирает 49,63% голосов, КПРФ вторая с 19,20%, ЛДПР на третьем месте с 7,48%, "Справедливая Россия - за правду" - 7,43%, "Новые люди" получили 5,40% голосов избирателей.

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