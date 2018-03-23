«Чем выше поднимается Россия, тем неуютнее становится Западу»: Дмитрий Песков в интервью RT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе подвёл итоги выборов главы государства и рассказал, какие задачи предстоит решать стране в ближайшие годы. Представитель Кремля изложил своё видение отношений России с Европой и США в контексте информационных войн, а также упомянул о конкуренции RT с западными СМИ. Кроме того, Песков объяснил, почему обвинения Британии в адрес Москвы в связи с отравлением Скрипалей не выдерживают никакой критики.

— Дмитрий Сергеевич, спасибо, что согласились уделить нам время. У нас с вами немало тем для обсуждений, начнём с выборов президента, которые только что прошли в России. Владимир Путин одержал победу с большим процентом голосов, чем в 2012 году. Это гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать...

— В истории нашей страны это рекорд.

— Полагали, что Владимир Путин наберёт 60-65% голосов, но такого результата не ожидал никто. Ожидали ли вы?

— Нет. И он сам говорил, что для него такой результат оказался неожиданным. Но когда у тебя как у президента страны такой уровень поддержки, ты, конечно, чувствуешь и (аналогичный. — RT) уровень ответственности. Потому что для лидера любой страны с поддержкой приходит и бремя ответственности.

— В Америке и Европе считают, что давление со стороны Запада способствовало консолидации общественного мнения в стране и помогло Владимиру Путину победить с такими впечатляющими результатами. Вы согласны?

— Частично да, конечно. Едва ли можно закрывать глаза на фактор внешнего давления, давления из-за рубежа. Ведь это Россия — выдающаяся страна со своими вековыми традициями и со своим историческим духом.

Любое давление из-за рубежа побуждает наш народ сплотиться — сплотиться вокруг сильного лидера. На протяжении нашей истории подобное происходило не раз, и отчасти так происходит и сейчас.

Ведь когда некоторые страны не только оказывают беспрецедентное давление, но даже начинают вести себя неадекватно — вы понимаете, о чём я, — люди не могут это терпеть, они дают отпор. И этот отпор проявляется в консолидации вокруг сильного лидера.

— В этот срок Владимир Путин собирается сосредоточиться на вопросах внутренней политики и на экономической ситуации. Что это значит для внешней политики? Поспособствует ли это дальнейшей изоляции России от остального мира?

— Напротив, Россия и президент Путин стремятся восстановить отношения, где это возможно. Мы стремимся к развитию и укреплению связей с разными странами, особенно с США и с нашими партнёрами в Европе, стремимся продвинуться в этом процессе настолько далеко, насколько готовы наши партнёры. На мой взгляд, в понимании Путина основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач. Путин чётко понимает стоящие перед ним внутренние задачи, и у него есть конкретный план развития. Он понимает, какие задачи являются первостепенными, какие второстепенными и так далее. А потому президенту нужна поддержка со стороны дипломатии для обеспечения комфортных условий их решения.

— В ходе обращения к Федеральному собранию президент представил миру новое оружие, подобного которому, по его словам, нет больше ни у кого, и это оружие — лучшее, самое быстрое. Президент заявил, что теперь мир прислушается к России. Неужели нужно демонстрировать оружие, чтобы к нам прислушался остальной мир? Разве у нас нет других способов донести свою точку зрения?

— Он пытается донести свою точку зрения года с 2002‑го или 2003‑го, сейчас точно не помню. Когда США вышли из договора по ПРО, они поставили под угрозу систему взаимного ядерного сдерживания, а это одна из базовых составляющих системы международной стабильности и безопасности.

С тех пор Россия не раз становилась мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны. В результате под угрозой оказалось само существование системы ядерного сдерживания. Несмотря на все сигналы о неприемлемости таких процессов, исходящие от России, и несмотря на все предложения о взаимных уступках и о сотрудничестве в целях обеспечения международной стабильности, никаких встречных шагов, к сожалению, мы так и не увидели.

В результате у России не оставалось выбора, кроме как показать, что независимо от условий и несмотря на постоянные усилия наших западных коллег по созданию противоракетного щита, Россия будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания.

— Вы считаете, что это эффективно? Показывать, что мы обладаем лучшим в мире оружием?

— Определённо. Да. Эффективно.

— Недавно после звонка в Москву Трамп пожаловался, что гонка вооружений выходит из-под контроля. Из-под чьего контроля?

— Как известно, ядерное оружие создаётся не с целью его применения, а с целью защиты. Главная цель существования ядерного оружия заключается в том, чтобы никогда его не использовать. Это оружие защищает, обеспечивает стабильность, обеспечивает баланс. Однако ядерными вооружениями обладают не только две наших страны. Есть и другие государства: одни вот-вот станут ядерными державами (и, возможно, тем самым подвергают мир угрозе), другие, может быть, уже являются ядерными державами. И нам это известно. Всё это может привести к изменению баланса, что крайне опасно. Поэтому ведущим ядерным державам необходимо сотрудничать, чтобы не допустить распространения ядерного оружия и обеспечивать стратегическую стабильность.

— Когда ведущая NBC Мегин Келли спросила Владимира Путина, идёт ли новая холодная война, президент отмёл такую возможность, подчеркнув, что любые заявления о «новой холодной войне» России с США — пропаганда. Однако у границ России сосредоточены войска, которые подходят всё ближе и ближе, Россия разрабатывает новые виды вооружений. Между странами развернулась информационная война: в обе стороны летят обвинения, особенно в адрес России (касательно отравления Скрипаля и предполагаемого вмешательства в выборы). Что это, если не холодная война? Как можно назвать происходящее между Америкой и Россией?

— Мы наблюдаем множество элементов холодной войны, и, к сожалению, их становится всё больше и больше, и мы сталкиваемся с этим в международных отношениях. Скажем так, не всем странам нравится подъём России, подъём России под руководством президента Путина.

Чем выше поднимается Россия, тем неуютнее они себя чувствуют и тем резче начинают себя вести в международных отношениях. И в своей резкости они готовы поставить под угрозу нормы международного права, основы международных отношений, режим свободной торговли и коммерции. Готовы забыть о справедливой торговле, о правилах ВТО. Они готовы о любых правилах забыть, желая задавить подъём России.

— Но почему России?

— У западных стран, скажем так, есть определённые пережитки тех времён в их отношении к России. Но это не означает, что эту философию разделяют все страны на Западе. Многие европейские страны понимают, что Россия — неотъемлемая часть Европы; что невозможно говорить о процветающей и развивающейся Европе без участия России во всех европейских процессах; что мнение России нужно принимать во внимание и так далее. Нельзя сказать, что это злое отношение преобладает. Проблема серьёзная, но есть и, скажем так, трезвые голоса, которые мы слышим в различных регионах мира.

— Президент Путин не любит, когда термином «холодная война» описывают происходящее сейчас, но мне кажется, что основная разница между нынешней ситуацией и настоящей холодной войной того времени заключается в информационной войне. Сейчас сюда вовлечены СМИ с обеих сторон... СССР и Америка были идеологическими врагами, но ненависти людей друг к другу не было. Была ненависть к системе. Однако сейчас ненависть воцарилась на уровне людей. Не кажется ли вам, что такая нефильтрованная информационная война лишь способствует вражде между США и Россией?

— В очень большой степени! Перед лицом таких информационных войн люди безоружны и становятся их жертвами. У них не получается сформировать собственную позицию и иметь собственную точку зрения. Их даже не побуждают, их затаскивают в определённую волну эмоций — так, что они даже этого не понимают. И они попросту не могут рассматривать то или иное событие, ту или иную страну объективно. Работает огромная машина.

Что произошло за последние три-четыре десятилетия? Англосаксонские СМИ стали править миром — экономические, коммерческие СМИ, а также политические. Я имею в виду американские и британские СМИ. Они самые мощные, самые влиятельные и стоят на первом месте по охвату аудитории во всём мире. И, конечно, это ощущение себя монополистами побуждает их манипулировать этой монопольной системой, использовать её как инструмент продвижения своей точки зрения (справедлива она или нет, не имеет значения, всегда можно скорректировать всё по ситуации) попросту для того, чтобы манипулировать сознанием людей по всему миру. Именно поэтому они так недовольны появлением любых соперников, даже таких небольших, как RT. Небольших по сравнению с этой огромной махиной.

— Я бы поспорила с утверждением, что мы небольшой конкурент… За последние лет восемь мы добились впечатляющих успехов.

— Я искренне считаю, что размер здесь значения не имеет. Можно быть небольшим по размеру каналом, но по влиянию обходить всех своих конкурентов. Именно этим вы и занимаетесь — и именно поэтому они так волнуются.

— Мы делаем то же самое, что и они. Это наш ответ им.

— Ведь вы подаёте себя как их соперника. А такое соперничество может разрушить систему промывания мозгов. Вот как обстоят дела на данный момент.

— Что произошло с культурой дискуссии? Рональд Рейган ненавидел Советский Союз и никогда не скрывал, что желает его развала. Однако он не поленился выучить советские шутки, чтобы соответствующим образом троллить СССР. Нынешние же прения буквально приводят в отчаяние. Вспомнить недавнее заявление министра обороны Великобритании (в адрес России. — RT) — «уйти и заткнуться». Что случилось?

— Увы, уровень этой культуры становится всё ниже и ниже. Родина Байрона, Шекспира и Конан Дойля, некогда блестящая империя с потрясающими традициями в политике и дипломатии и так далее превратилась в страну, где политики позволяют себе, мягко говоря, безответственные заявления. Это проблема.

Это отражение очень враждебной, непредсказуемо враждебной политики, и нам, к сожалению, приходится иметь дело с таким положением дел, стараясь минимизировать последствия такой ситуации для нашей страны. И, используя все дипломатические и политические методы, обеспечить наиболее подходящие и комфортные условия для достижения наших внутренних задач.

— Не могу не задать вопрос о шпионском скандале в Великобритании. Сейчас наибольшей популярностью пользуются три конспирологические теории. Согласно первой, приказ убить шпиона отдал Владимир Путин, чтобы заработать очки перед выборами. Вторая гласит, что это дело рук спецслужб, которые действовали без ведома Путина. Третью не стоит и упоминать. Преобладают именно первые две и я даже не знаю, какая из них хуже...

— Это искусственно сконструированные версии. Во-первых, мы должны помнить (и именно об этом говорил президент Путин), что Россия не имеет к данному инциденту никакого отношения. Во-вторых, речь идёт не о покушении на убийство российского шпиона на территории Великобритании — нет, покушение было совершено на британского шпиона в Великобритании. Он был британским шпионом — не российским, а британским. Да, гражданство у него российское, но шпион он британский.

Он оказался в Великобритании в результате обмена шпионами. Стала бы Россия передавать другой стране человека, если бы тот представлял для неё хоть какую-то ценность, имел хоть какое-то значение? Нет, так не бывает. Раз его передали чужой стране, значит, Россия разорвала с ним всякие отношения. Он не представлял для России никакой ценности, не имел никакого значения — вот его и отдали.

Итак, это была первая мысль. Во-вторых, что касается слов Владимира Владимировича. Неужели кто-то всерьёз считает, что в России могли задуматься о проведении столь безумной операции накануне президентских выборов и за считаные месяцы до такого важного международного события, как чемпионат мира по футболу?

В-третьих, первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей, причём произошло это спустя всего пару часов после инцидента. Сразу же стали говорить о том, что Россия с «высокой вероятностью» несёт ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трёх недель. Противоречие налицо.

Наконец, почему именно Россия? Почему все бросились обвинять Россию? Позвольте мне провести очень грубую аналогию, хотя, на мой взгляд, грубее того, что произошло, придумать сложно. Но давайте представим: в центре Москвы происходит ДТП, в результате которого гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства, скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИД выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с «большой вероятностью» вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании. Глупость ведь? Глупость!

— Давайте немного поговорим об отношениях Трампа и Путина. Я знаю, что у них нет личной вражды. Трамп не раз заявлял, что президент России ему импонирует и он бы хотел наладить американо-российские отношения, но каждый его шаг в этом направлении сопровождается такой сильной критикой, будь то со стороны конгресса США или со стороны СМИ, что эта цель начинает казаться практически недостижимой. Значит ли это, что кто бы ни занимал пост президента Америки, никакой разрядки напряжённости между Вашингтоном и Москвой не будет?

— Мы надеемся на лучшее. Кроме того, существует сильная потребность в поддержании диалога между Вашингтоном и Москвой. Когда происходят серьёзные конфликты, как в Сирии, на Корейском полуострове, в других регионах мира, необходимо сотрудничество между Россией и Америкой. К сожалению, не все органы власти в Соединённых Штатах придерживаются такого мнения. Да, американский президент неоднократно заявлял о желании урегулировать проблемы, существующие в наших отношениях, путём диалога (и его российский коллега, господин Путин, полностью поддерживает такой подход), но мы знаем, что в конгрессе США есть люди, которые придерживаются другого мнения. Не знаю, в какой степени баланс сил в Соединённых Штатах (и это не наше дело — мы не можем вмешиваться в такие вопросы и не имеем ни малейшего желания это делать), в какой степени существующий баланс сил может повлиять на будущее наших отношений. Но всё же мы учитываем наиболее значимые заявления президента Соединённых Штатов и надеемся на то, что президент Путин и президент Трамп раньше или позже смогут встретиться и обсудить существующие проблемы. Мы знаем, что президент Трамп позвонил президенту Путину и поздравил его (с переизбранием. — RT), несмотря на всё то, о чём писали в различных газетах.