Чем воюет Украина? Болгарское оружие для украинских наци!

Спецоперация на Украине продолжается больше месяца. При этом создается впечатление, что у медленно теряющей свои позиции украинской армии оружие и боеприпасы попросту бесконечны. Неужели правительство Зеленского оказалось столь предусмотрительно и сделало огромные запасы вооружений?

Сюжет: Украинский кризис, Армия

Получается, что многочисленные заявления украинской оппозиции и российских СМИ о том, что большая часть средств, выделявшихся Киеву на перевооружение армии последние 8 лет, разворовывались – фейк? Или российские обстрелы армейских складов абсолютно не эффективны? Совсем нет! Просто у нынешних властей в Киеве есть прекрасный и практически неиссякаемый источник оружия и боеприпасов.

28 марта известная болгарская журналистка-расследователь Диляна Гайтанджиева опубликовала подробный анализ поставок оружия на Украину, подтвержденный ссылками на документы американского военного ведомства. Как выяснилось, основной источник вооружений и боеприпасов для Киева – болгарские военные заводы. Дело в том, что прозападный киевский режим за 8 лет ничего не сделал для восстановления военно-промышленного комплекса. Последний завод, производивший патроны, был потерян украинскими властями вместе с Донецком в 2014 году. Однако это не мешало президенту Порошенко, а затем его преемнику Зеленскому опустошать склады, продавая старые советские запасы вооружений в страны Азии и Африки. Одновременно, украинские лидеры делали вялые попытки перевооружить свою армию по стандартам НАТО, что у них не особо получалось. Так что к конфликту с Россией Украина подошла со старым советским вооружением. Между тем современная война требует огромного расхода боеприпасов, один день войны – это десятки тонн снарядов, патронов, мин и боеприпасов. Не будет их – военные действия придется сворачивать.

К сожалению, среди стран НАТО и ЕС есть державы, сохранившие старое наследие советских времен. В первую очередь это Болгария со своими заводами «Арсенал», «VMZ», «Arcus» и «Emco». Много лет Болгария обеспечивала вооружением советского образца африканские и арабские армии. Часть болгарского оружия даже направлялась антиправительственным группировкам в Сирию. Теперь же болгарский ВПК ударными темпами работает на Украину.

Следует отметить, что Болгария, периодически делавшая заявления о своем неучастии в российско-украинском конфликте, де-юре никакого оружия Киеву не поставляет. Однако вскрытая Диляной Гайтанджиевой схема весьма незатейлива, и выглядит она, судя по всему, так: болгарское оружие экспортируется на Украину через сеть прокладок, которыми выступают две польские компании: «Arm Techsp. Zo.O» и «Vismag Jacek Jakubczyk», и чешская «Excalibur Army Spol.S.R.O.». Причем все данные об этих «оружейных сделках» есть в открытом доступе на правительственных сайтах, собственно именно там и взяла свою информацию госпожа Гайтанджиева. Вот только, согласно международному праву, реэкспорт оружия возможен только после разрешения от страны производителя, которое, по крайней мере официально, не прозвучало. Однако, для американских военных, которые стоят за всей этой схемой, подобное разрешение пустая и ненужная формальность. Главное, чтобы украинский покупатель, которым выступает компания «Spetstechnoexport», исправно получал вооружение, в котором очень нуждается армия Украины. Тем более, схема отработана еще на сирийских повстанцах, которым было дешевле поставлять привычное им советское оружие, чем новейшие американские образцы. Сейчас она и работает на Украине.

Безусловно, не взирая на все доказательства противоправного реэкспорта оружия, правительство Болгарии предпочтет не раздувать скандала с военными поставками в фактически воюющую страну, тем более ее оружейники получают такую огромную прибыль, что ради нее можно пренебречь вопросами международного права. Украина же, получая мощную поддержку от болгарских оружейников, сможет воевать еще несколько месяцев или недель, увеличивая количество жертв.