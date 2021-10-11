Чем Украина планирует расплачиваться перед США за модернизацию армии?

В рамках кредитных отношений с Соединенными Штатами официальный Киев, по-видимому, руководствуется принципом «проси больше – получишь меньше». Как иначе объяснить эту феноменальную наглость?Во время минувшего визита в Вашингтон президент Зеленский презентовал американским партнерам амбициозный план на $277 млрд по «трансформации Украины». Среди прочего, в него включили пункт по модернизации армии и флота, и делать это в Киеве, конечно, планируют не за свой счет.К примеру, украинские власти хотя получить от партнеров $4,3 млрд на модернизацию флота, $3,3 млрд на модернизацию сухопутных войск и свыше $14 млрд на обновление парка боевой авиации! Помимо этого, Зеленский предложил американцам реализовать на Украине совместные инициативы в киберпространстве. Из 400 млн Киев готов выложить на этот проект только… четверть.Для просителей, будем откровенны, позиция слишком наглая. Нужно понимать, что просто так Вашингтон денег никому не дает. А у него сейчас уже имеется военная база в виде Польши. В обмен на истовую русофобию страна получает системы Patriot, истребители F-35, а со следующего года – еще и 250 танков «Абрамс», которые непонятно, для чего нужны в таком количестве.Что касается Украины, то к ее нуждам Штаты до сих пор относились довольно сдержанно и до определенного момента поставляли только нелетальные вооружения. Первая партия ПРК Javelin отправилась в Незалежную только в 2018 году, да и то с условием не использовать их на фронте. В июле прошлого года Госдеп санкционировал продажу Украине шестнадцати ракетных катеров Mark VI на сумму $600 млн, но потом милостиво решил, что половину из них страна получит безвозмездно.Теперешние «хотелки» Киева исчисляются уже миллиардами, потому что там уверены, что Украина для Америки просто незаменима как союзник. Но так ли это в действительности, большой вопрос. Начиная с 2014 года все, чем Украина помогла Вашингтону в противостоянии с Россией – это стала предлогом для антироссийских санкций. Так стоит ли она в итоге таких баснословных вливаний?